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Факти / Україна

Окупанти поранили сім’ю з маленькою дитиною в Торецьку

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Окупанти поранили сім’ю з маленькою дитиною в Торецьку

У Торецьку Донецької області російські окупанти поранили цілу сім’ю.

Крім двох дорослих, постраждав і шестирічний хлопчик.

Родина саме перебувала в приватному будинку, коли туди напередодні увечері з артилерії поцілили російські загарбники.

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Хлопчик із Торецька став 712-ю дитиною, про поранення якої відомо Офісу генерального прокурора.

Офіційна кількість жертв війни Росії проти України упродовж доби не змінилася – 361.

Загалом із 24 лютого до 17 серпня постраждали вже понад 1 073 неповнолітніх.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області – 376,
  • Харківській області – 198,
  • Київській області – 116,
  • Чернігівській області – 68,
  • Луганській області – 61,
  • Миколаївській області – 60,
  • Херсонській області – 55,
  • Запорізькій області – 40.

Бомбардуваннями та обстрілами Збройні сили РФ пошкодили 2 328 закладів освіти. Із них 289 зруйновано повністю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Офіс генпрокурора, Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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