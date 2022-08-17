Окупанти поранили сім’ю з маленькою дитиною в Торецьку
У Торецьку Донецької області російські окупанти поранили цілу сім’ю.
Крім двох дорослих, постраждав і шестирічний хлопчик.
Родина саме перебувала в приватному будинку, коли туди напередодні увечері з артилерії поцілили російські загарбники.
Хлопчик із Торецька став 712-ю дитиною, про поранення якої відомо Офісу генерального прокурора.
Офіційна кількість жертв війни Росії проти України упродовж доби не змінилася – 361.
Загалом із 24 лютого до 17 серпня постраждали вже понад 1 073 неповнолітніх.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 376,
- Харківській області – 198,
- Київській області – 116,
- Чернігівській області – 68,
- Луганській області – 61,
- Миколаївській області – 60,
- Херсонській області – 55,
- Запорізькій області – 40.
Бомбардуваннями та обстрілами Збройні сили РФ пошкодили 2 328 закладів освіти. Із них 289 зруйновано повністю.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Офіс генпрокурора, Павло Кириленко
Фото: Павло Кириленко