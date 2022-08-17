Август, 17 в 15:01

Служба безопасности Украины установила хронологию и детали подрыва россиянами Каховской ГЭС и Северо-Крымского канала, которые являются ключевыми объектами жизнеобеспечения Херсонщины.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном ведомством в среду, 17 августа.

Как уточняется, СБУ выяснила имена и звания двоих российских военных, которые отдали преступные приказы – это заместитель командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению, генерал-майор Михаил Ясников и командующий 11 отдельной инженерной бригады, полковник Дмитрий Марков.

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– Они непосредственно командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом построек Северо-Крымского канала. Их действия негативно повлияли на водоснабжение региона, функционирование оросительной системы Херсонской области, нанесли значительный ущерб окружающей среде и материальный ущерб Украине в особо крупных размерах, – отметили в ведомстве.

Сообщается, что агрессоров подозревают в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 ст. 438) и совершении уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору (часть 2 ст. 28).

В СБУ установили, что 24 февраля военные РФ с применением тяжелого вооружения:

захватили административные здания и сооружения Каховской ГЭС и взяли в заложники персонал;

сделали невозможным функционирование гидроэлектростанции в штатном режиме;

разрушили автодорожный мост, лишив объект жизненно необходимой логистики;

совершили ряд подрывов сооружений Северо-Крымского канала, чтобы подать днепровскую воду во временно оккупированный Крым.

По данным следователей, генерал-майор Ясников отдавал приказы о незаконном захвате обоих объектов критической инфраструктуры, а полковник Марков – руководил подрывами.

Фото: Управління Північно-Кримського каналу