Серпень, 17 в 15:01

Служба безпеки України встановила хронологію та деталі підриву росіянами Каховської ГЕС та Північно-Кримського каналу, які є ключовими об’єктами життєзабезпечення Херсонщини.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому відомством у середу, 17 серпня.

Як уточнюється, СБУ з’ясувала імена та звання двох російських військових, які віддали злочинні накази – це заступник командувача Чорноморського флоту РФ із матеріально-технічного забезпечення, генерал-майор Михайло Ясніков та командувач 11 окремої інженерної бригади, полковник Дмитро Марков.

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– Вони безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу. Їхні дії негативно вплинули на водопостачання регіону, функціонування зрошувальної системи Херсонської області, завдали значних збитків навколишньому середовищу та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах, – зазначили у відомстві.

Повідомляється, що агресорів підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни (частина 1 ст. 438) та вчиненні кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою (частина 2 ст. 28).

У СБУ встановили, що 24 лютого військові РФ із застосуванням важкого озброєння:

захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС та взяли у заручники персонал;

унеможливили функціонування гідроелектростанції у штатному режимі;

зруйнували автодорожній міст, позбавивши об’єкт життєво необхідної логістики;

здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.

За даними слідчих, генерал-майор Ясніков віддавав накази про незаконне захоплення обох об’єктів критичної інфраструктури, а полковник Марков керував підривами.

Фото: Управління Північно-Кримського каналу