Август, 17 в 18:17

Ассоциация реинтеграции Крыма сообщает, что на временно оккупированном полуострове заинтересовались, где ближайшее бомбоубежище и что такое тревожный чемодан.

Как уточняется, подконтрольные Москве пропагандистские медиа на полуострове стали сообщать о том, что главные вопросы, которые сейчас всех беспокоят: где бомбоубежище; как быстро продать квартиру и что такое аварийный чемодан.

– Отмечается, что в оккупированном Севастополе мошенники уже делают на мобильные телефоны рассылку с предложениями за небольшую плату указать адреса работающих бомбоубежищ, – добавили в АРК.

Напомним, утром 16 августа в Джанкое, а также поселках Майском и Азовском Джанкойского района произошли взрывы из-за детонации боеприпасов.

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Также по пока неподтвержденным данным взрывы были слышны в Гвардейском Симферопольского района.

После этого на выезде из Крыма в сторону России на незаконно построенном россиянами Керченском мосту возникли огромные очереди.

А оккупанты тем временем, по данным правозащитников, организовали на мосту “блокпост”.

Фото: RoksolanaКрымUA