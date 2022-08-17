В Крыму особенно интересуются бомбоубежищами и тревожными чемоданами после взрывов
Ассоциация реинтеграции Крыма сообщает, что на временно оккупированном полуострове заинтересовались, где ближайшее бомбоубежище и что такое тревожный чемодан.
Как уточняется, подконтрольные Москве пропагандистские медиа на полуострове стали сообщать о том, что главные вопросы, которые сейчас всех беспокоят: где бомбоубежище; как быстро продать квартиру и что такое аварийный чемодан.
– Отмечается, что в оккупированном Севастополе мошенники уже делают на мобильные телефоны рассылку с предложениями за небольшую плату указать адреса работающих бомбоубежищ, – добавили в АРК.
Напомним, утром 16 августа в Джанкое, а также поселках Майском и Азовском Джанкойского района произошли взрывы из-за детонации боеприпасов.
Также по пока неподтвержденным данным взрывы были слышны в Гвардейском Симферопольского района.
После этого на выезде из Крыма в сторону России на незаконно построенном россиянами Керченском мосту возникли огромные очереди.
А оккупанты тем временем, по данным правозащитников, организовали на мосту “блокпост”.
Фото: RoksolanaКрымUA