После утренних взрывов в Мелитополе оккупанты устроили тотальную фильтрацию населения

Август, 17 в 20:06

После утреннего взрыва в оккупированном Мелитополе российские военные оцепили район ЧП и заблокировали выезд из города даже в сторону Крыма.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. Также он добавил, что последствия взрывов уже видны для жителей города, и они, мягко говоря, неприятные.

— Сейчас они (оккупанты. – Ред.) оцепили весь район. Нам неизвестны последствия и сколько врагов уничтожено или пострадало, — говорит мэр Мелитополя.

Федоров отметил, что русские заблокировали выезд из города. А на въезде проводят тотальную фильтрацию, которая доходит даже до того, что мужчин раздевают для досмотра.

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Кроме того, после взрывов не работает российское пропагандистское телевидение.

Напомним, что 17 августа возле одной из комендатур российских оккупантов в центре Мелитополя (Запорожская область) 17 августа раздался сильный взрыв.