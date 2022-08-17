Після ранкових вибухів у Мелітополі окупанти влаштували тотальну фільтрацію населення
Після ранкового вибуху в окупованому Мелітополі російські військові оточили район НП та заблокували виїзд із міста навіть у бік Криму.
Про це в ефірі телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров. Також він додав, що наслідки вибухів уже помітні для мешканців міста, і вони, м’яко кажучи, неприємні.
– Нині вони (окупанти. – Ред.) оточили весь район. Нам невідомі наслідки і скільки ворогів знищено чи постраждало, — каже мер Мелітополя.
Федоров зазначив, що росіяни заблокували виїзд із міста. А на в’їзді проводять тотальну фільтрацію, яка доходить навіть до того, що чоловіків роздягають для огляду.
Окрім того, після вибухів не працює російське пропагандистське телебачення.
Нагадаємо, що 17 серпня біля однієї з комендатур російських окупантів в центрі Мелітополя (Запорізька область) пролунав сильний вибух.