Після ранкових вибухів у Мелітополі окупанти влаштували тотальну фільтрацію населення

Серпень, 17 в 20:06

Після ранкового вибуху в окупованому Мелітополі російські військові оточили район НП та заблокували виїзд із міста навіть у бік Криму.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров. Також він додав, що наслідки вибухів уже помітні для мешканців міста, і вони, м’яко кажучи, неприємні.

– Нині вони (окупанти. – Ред.) оточили весь район. Нам невідомі наслідки і скільки ворогів знищено чи постраждало, — каже мер Мелітополя.

Федоров зазначив, що росіяни заблокували виїзд із міста. А на в’їзді проводять тотальну фільтрацію, яка доходить навіть до того, що чоловіків роздягають для огляду.

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Окрім того, після вибухів не працює російське пропагандистське телебачення.

Нагадаємо, що 17 серпня біля однієї з комендатур російських окупантів в центрі Мелітополя (Запорізька область) пролунав сильний вибух.