Август, 17 в 16:38

В ближайшее время на фронте можно ожидать “очень острых событий”, и речь идет не только о конкретных датах, таких как День Независимости Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

– Об отступлении и о том, что Россия уведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории, захваченные врагом. В ближайшее время, безусловно, будут очень острые события по всему фронту. И не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне Независимости. Хотя этот фактор нужно учитывать, – сказал он.

Он напомнил, что ранее разведка предупреждала, что “август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами для дальнейшего развития боевых действий на всем фронте”.

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– Глобальные и стратегические задачи Путина как человека, маниакально ненавидящего Украину, не изменились, но за все время полномасштабного наступления сама Россия все дальше от достижения этих целей, – отметил представитель пресс-службы ГУР.

Андрей Юсов добавил, что сейчас почти по всей линии столкновения идут активные боевые действия.