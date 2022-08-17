Росія все далі від своїх цілей: у розвідці попередили про “дуже гострі події” по всьому фронту
Найближчим часом на фронті можна чекати на “дуже гострі події”, і йдеться не лише про конкретні дати, як от День Незалежності України.
Про це в ефірі телемарафону заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
– Про відступ і про те, що Росія відведе свої війська з території України, наразі вони говорити не готові, але Україна буде звільняти всі свої території, захоплені ворогом. Найближчим часом, безумовно, будуть дуже гострі події на всьому фронті. І не лише про прив’язку до якихось дат. Зараз багато говорять про День Незалежності. Хоча цей фактор треба враховувати, – сказав він.
Він нагадав, раніше розвідка попереджала, що “серпень і вересень будуть надзвичайно важливими місяцями для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті”.
– Глобальні і стратегічні завдання Путіна як людини, яка маніакально ненавидить Україну, не змінилися, але за весь час повномасштабного наступу сама Росія все далі від досягнення цих цілей, – зауважив представник пресслужби ГУР.
Андрій Юсов додав, що наразі майже по всій лінії зіткнення йдуть активні бойові дії.