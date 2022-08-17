Серпень, 17 в 16:38

Найближчим часом на фронті можна чекати на “дуже гострі події”, і йдеться не лише про конкретні дати, як от День Незалежності України.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

– Про відступ і про те, що Росія відведе свої війська з території України, наразі вони говорити не готові, але Україна буде звільняти всі свої території, захоплені ворогом. Найближчим часом, безумовно, будуть дуже гострі події на всьому фронті. І не лише про прив’язку до якихось дат. Зараз багато говорять про День Незалежності. Хоча цей фактор треба враховувати, – сказав він.

Він нагадав, раніше розвідка попереджала, що “серпень і вересень будуть надзвичайно важливими місяцями для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті”.

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– Глобальні і стратегічні завдання Путіна як людини, яка маніакально ненавидить Україну, не змінилися, але за весь час повномасштабного наступу сама Росія все далі від досягнення цих цілей, – зауважив представник пресслужби ГУР.

Андрій Юсов додав, що наразі майже по всій лінії зіткнення йдуть активні бойові дії.