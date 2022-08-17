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Факты / Украина

Схема развязывает руки для наживы: в Мариуполе оккупанты решили “легализовать” украденные автомобили

Валентина Чорна, редактор ленты
маріуполь, авто

Во временно оккупированном Мариуполе россияне придумали способ, как воровать автомобили местных жителей.

Машины без регистрационных документов они ставят на “особый учет”. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

— Теперь в городе разрешено поставить “на особый учет” машины, на которые из-за войны потеряны, отсутствуют или украдены регистрационные документы, — говорится в сообщении.

Таким образом захватчики и коллаборанты могут присвоить, а на самом деле просто украсть себе любой автомобиль мариупольцев, которые выехали.

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— Этакая легальная схема, которая развязывает руки для наживы. Бонусы почувствуют те, кто в доле, — добавили в горсовете.

Ранее стало известно, что у мариупольцев оккупанты отбирают жилье.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, захватчики “своим решением” лишили граждан Украины права собственности на недвижимость в городе. Он подчеркнул, что решение оккупантов не имеет никакого законного права.

Фото: Мариупольский городской совет

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