Август, 17 в 13:06

Во временно оккупированном Мариуполе россияне придумали способ, как воровать автомобили местных жителей.

Машины без регистрационных документов они ставят на “особый учет”. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

— Теперь в городе разрешено поставить “на особый учет” машины, на которые из-за войны потеряны, отсутствуют или украдены регистрационные документы, — говорится в сообщении.

Таким образом захватчики и коллаборанты могут присвоить, а на самом деле просто украсть себе любой автомобиль мариупольцев, которые выехали.

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— Этакая легальная схема, которая развязывает руки для наживы. Бонусы почувствуют те, кто в доле, — добавили в горсовете.

Ранее стало известно, что у мариупольцев оккупанты отбирают жилье.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, захватчики “своим решением” лишили граждан Украины права собственности на недвижимость в городе. Он подчеркнул, что решение оккупантов не имеет никакого законного права.

Фото: Мариупольский городской совет