Серпень, 17 в 13:06

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни вигадали спосіб, як красти автомобілі місцевих жителів.

Машини без реєстраційних документів вони ставлять на “особливий облік”. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

– Тепер у місті дозволено поставити “на особливий облік” машини, на які через війну втрачені, відсутні або викрадені реєстраційні документи, – йдеться у повідомленні.

Таким чином загарбники та колаборанти можуть привласнити, а насправді просто вкрасти собі будь-яку автівку маріупольців, які виїхали.

Зараз дивляться

– Така собі легальна схема, яка розв’язує руки для наживи. Бонуси відчують ті, хто в долі, – додали у міськраді.

Раніше стало відомо, що у маріупольців окупанти відбирають житло.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, загарбники “своїм рішенням” позбавили громадян України права власності на нерухомість у місті. Він наголосив, що рішення окупантів не має жодного законного права.

Фото: Маріупольська міська рада