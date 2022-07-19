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Факты / Украина / Общество

У мариупольцев, которые не зарегистрировали недвижимость в оккупантов, отбирают жилье

Валентина Чорна, редактор ленты
У мариупольцев, которые не зарегистрировали недвижимость в оккупантов, отбирают жилье

Оккупационные власти Мариуполя “своим решением” лишили граждан Украины любой недвижимости в городе, если они не прошли регистрацию в органах так называемой власти.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— С сегодняшнего дня все граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе по решению оккупационных властей. Если они не прошли регистрацию в банановых органах банановой республики. Фактически на днях пройдет “национализация!” уцелевшего и последует расселение по ордерам. То есть было наше, стало чье-то, – написал Андрющенко.

Он предупредил мариупольцев, которые будут заселяться в чужие квартиры – решение оккупантов не имеет никакого законного права.

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— Это решение не стоит бумаги, на которой его можно было бы напечатать, если бы у оккупантов была бумага. Совершенно незаконное. Поэтому, если уж вселились, — позаботьтесь о чужой собственности, иначе будете нести ответственность по закону, — призвал советник мэра.

Маріуполь

Также Андрющенко напомнил, что о намерениях россиян отобрать жилье у украинцев предупреждали еще в мае, однако тогда оккупационные власти опровергали данную информацию и убеждали людей, что этого не произойдет.

Ранее стало известно, что на кладбище в Мариуполе появилось еще 1400 могил за полтора месяца.

По данным следователей британского Центра информационной устойчивости (CIR), ежемесячно в Мариуполе выкапывается в пять раз больше новых могил, чем до российского вторжения.

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Фото: Петр Андрющенко

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