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Факти / Україна

Що задумали окупанти під Херсоном: у МВС озвучили два можливі сценарії

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Що задумали окупанти під Херсоном: у МВС озвучили два можливі сценарії
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські військові можуть обрати один із двох сценаріїв у Херсонській області.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов.

Він вважає, що втрата півдня для Росії буде надзвичайно великим ударом, тому країна-агресор готується там до оборони.

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– Є два можливі сценарії. Перший – просто перейти одразу до оборони. Другий – постаратися ще відкинути Збройні Сили України вглиб безпосередньо у Запорізьку, Миколаївську області та захопити повністю весь адміністративний кордон Херсонської області, – каже Смирнов.

Він додав, що окупанти вже здійснили кілька розвідок боєм, а також стали частіше використовувати безпілотники для розвідки бойових можливостей ЗСУ та їхніх позицій.

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Джерело: 24 канал

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