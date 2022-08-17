Що задумали окупанти під Херсоном: у МВС озвучили два можливі сценарії
Фото: Генштаб ЗСУ
Російські військові можуть обрати один із двох сценаріїв у Херсонській області.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов.
Він вважає, що втрата півдня для Росії буде надзвичайно великим ударом, тому країна-агресор готується там до оборони.
Зараз дивляться
– Є два можливі сценарії. Перший – просто перейти одразу до оборони. Другий – постаратися ще відкинути Збройні Сили України вглиб безпосередньо у Запорізьку, Миколаївську області та захопити повністю весь адміністративний кордон Херсонської області, – каже Смирнов.
Він додав, що окупанти вже здійснили кілька розвідок боєм, а також стали частіше використовувати безпілотники для розвідки бойових можливостей ЗСУ та їхніх позицій.
Джерело: 24 канал