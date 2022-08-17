Серпень, 17 в 18:17

Асоціація реінтеграції Криму повідомляє, що на тимчасово окупованому півострові зацікавилися, де найближчі бомбосховища і що таке тривожна валіза.

Як уточнюється, підконтрольні Москві пропагандистські медіа на півострові почали повідомляти про те, що головні питання, які зараз турбують усіх: де бомбосховище, як швидко продати квартиру і що таке аварійна валіза.

– Наголошується, що в окупованому Севастополі шахраї вже роблять на мобільні телефони розсилку з пропозиціями за невелику плату вказати адреси бомбосховищ, що працюють, – додали в АРК.

Нагадаємо, вранці 16 серпня у Джанкої, а також селищах Майському та Азовському Джанкойського району сталися вибухи через детонацію боєприпасів.

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Також за поки що не підтвердженими даними вибухи були чутні в Гвардійському Сімферопольського району.

Після цього на виїзді з Криму у бік Росії на незаконно побудованому росіянами Керченському мосту з’явилися величезні черги.

А окупанти тим часом, за даними правозахисників, організували на мосту “блокпост”.

Фото: RoksolanaКрымUA