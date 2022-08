Україна отримає більше військової допомоги від США та Норвегії – Резніков

Незабаром Україна отримає більше військової допомоги від США та Норвегії.

Про це повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков за підсумками телефонних розмов з міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом.

Зокрема, з главою Пентагону Резніков обговорив поточну безпекову ситуацію і способи посилення можливостей української армії.

Had a great conversation with ???????? @SecDef Lloyd J.Austin III. We discussed current security situation, emerging battlefield needs and ways how to strengthen #UAarmy capabilities. More ???????? Security Assistance is coming soon????

Водночас уряду Норвегії очільник Міноборони подякував не лише за нову військову допомогу.

Yesterday I had a telephone conversation with my friend and colleague @Bjornarildgram. We are grateful to the ???????? Government for the decision to provide a new package of military aid and to train ???????? soldiers. pic.twitter.com/5OEEXyF0xd

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022