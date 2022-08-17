Україна отримає більше військової допомоги від США та Норвегії – Резніков
Незабаром Україна отримає більше військової допомоги від США та Норвегії.
Про це повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков за підсумками телефонних розмов з міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом.
Зокрема, з главою Пентагону Резніков обговорив поточну безпекову ситуацію і способи посилення можливостей української армії.
– Мав чудову розмову з Ллойдом Остіном. Ми обговорили поточну безпекову ситуацію, потреби, що виникають на полі бою, і способи посилення можливостей української армії. Незабаром буде більше військової допомоги від США, – написав Резніков у Twitter.
Had a great conversation with ????????@SecDef Lloyd J.Austin III.
We discussed current security situation, emerging battlefield needs and ways how to strengthen #UAarmy capabilities.
More ???????? Security Assistance is coming soon????
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022
Водночас уряду Норвегії очільник Міноборони подякував не лише за нову військову допомогу.
– Вчора я мав телефонну розмову зі своїм другом і колегою Бьорном Арільдом Грамом. Ми вдячні уряду Норвегії за рішення надати новий пакет військової допомоги та провести навчання українських солдатів, – повідомив Резніков.
Yesterday I had a telephone conversation with my friend and colleague @Bjornarildgram. We are grateful to the ???????? Government for the decision to provide a new package of military aid and to train ???????? soldiers. pic.twitter.com/5OEEXyF0xd
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022
Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що США виділять Україні додаткову допомогу у сфері безпеки на загальну суму в розмірі $1 млрд.
Згідно з останніми даними, у новий пакет увійдуть додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS та 75 тис. снарядів калібром 155-мм.