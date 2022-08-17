Україна отримає більше військової допомоги від США та Норвегії – Резніков

Серпень, 17 в 15:30

Незабаром Україна отримає більше військової допомоги від США та Норвегії.

Про це повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков за підсумками телефонних розмов з міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом.

Зокрема, з главою Пентагону Резніков обговорив поточну безпекову ситуацію і способи посилення можливостей української армії.

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– Мав чудову розмову з Ллойдом Остіном. Ми обговорили поточну безпекову ситуацію, потреби, що виникають на полі бою, і способи посилення можливостей української армії. Незабаром буде більше військової допомоги від США, – написав Резніков у Twitter.

Had a great conversation with ????????@SecDef Lloyd J.Austin III.

We discussed current security situation, emerging battlefield needs and ways how to strengthen #UAarmy capabilities.

More ???????? Security Assistance is coming soon???? — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022

Водночас уряду Норвегії очільник Міноборони подякував не лише за нову військову допомогу.

– Вчора я мав телефонну розмову зі своїм другом і колегою Бьорном Арільдом Грамом. Ми вдячні уряду Норвегії за рішення надати новий пакет військової допомоги та провести навчання українських солдатів, – повідомив Резніков.

Yesterday I had a telephone conversation with my friend and colleague @Bjornarildgram. We are grateful to the ???????? Government for the decision to provide a new package of military aid and to train ???????? soldiers. pic.twitter.com/5OEEXyF0xd — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що США виділять Україні додаткову допомогу у сфері безпеки на загальну суму в розмірі $1 млрд.

Згідно з останніми даними, у новий пакет увійдуть додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS та 75 тис. снарядів калібром 155-мм.