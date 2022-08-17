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Факти / Україна

Україна отримає більше військової допомоги від США та Норвегії – Резніков

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Україна отримає більше військової допомоги від США та Норвегії – Резніков
Фото: Генштаб ЗСУ

Незабаром Україна отримає більше військової допомоги від США та Норвегії.

Про це повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков за підсумками телефонних розмов з міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом.

Зокрема, з главою Пентагону Резніков обговорив поточну безпекову ситуацію і способи посилення можливостей української армії.

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– Мав чудову розмову з Ллойдом Остіном. Ми обговорили поточну безпекову ситуацію, потреби, що виникають на полі бою, і способи посилення можливостей української армії. Незабаром буде більше військової допомоги від США, – написав Резніков у Twitter.

Водночас уряду Норвегії очільник Міноборони подякував не лише за нову військову допомогу.

– Вчора я мав телефонну розмову зі своїм другом і колегою Бьорном Арільдом Грамом. Ми вдячні уряду Норвегії за рішення надати новий пакет військової допомоги та провести навчання українських солдатів, – повідомив Резніков.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що США виділять Україні додаткову допомогу у сфері безпеки на загальну суму в розмірі $1 млрд.

Згідно з останніми даними, у новий пакет увійдуть додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS та 75 тис. снарядів калібром 155-мм.

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