Украина нашла “Ахиллесову пяту” РФ: реакция США и Европы на взрывы в Крыму
США отреагировали на удары по военной базе в Крыму 16 августа, заявив, что у Украины есть право на самозащиту.
— Украина имеет право защищать себя и мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности, — сказал представитель Совета национальной безопасности США.
Кроме того, во время совместной пресс-конференции в Стокгольме канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон также отвечали на вопрос, могут ли украинские ВСУ использовать предоставленное Западом оружие для деоккупации Крыма.
– Это оружие для того, чтобы Украина могла с его помощью защитить свою территориальную целостность и суверенитет, – говорит Шольц.
Андерссон также отметила, что оружие необходимо, чтобы “Украина могла защитить и оберегать свою территориальную целостность”.
Также британский аналитик Марк Галеотти отметил, что Украина нашла российскую “Ахиллесову пяту” России в Крыму, атакуя склады боеприпасов страны-агрессора и уничтожая логистику сил РФ.
Напомним, что 16 сентября в Крыму раздались взрывы на складах боеприпасов вблизи крымского Джанкоя. Также российская пресса сообщила о повреждении железной дороги, ведущей из Крыма на материк.
9 сентября из-за взрывов на аэродроме Саки, по данным британской разведки, Россия потеряла по меньшей мере восемь самолетов.
Источник: Голос Америки
Фото: Типовий Джанкой