Август, 17 в 20:07

Из украинских портов по состоянию на 17 августа уже отправились 24 судна с отечественной агропродукцией.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

— В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 24 судна отправились из украинских портов. На их борту более 600 тыс. тонн агропродукции, — отметили в министерстве.

Они добавили, что утром 17 августа еще три судна с украинским продовольствием отправились из портов Черноморск и Одесса.

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– Сегодня утром из портов Черноморск и Одесса отправились три судна с украинским продовольствием – PETRELS из Черноморска, а также SARA и EFE из Одесского порта, – добавили они.

В Мининфраструктуры напомнили, что 16 августа из разблокированных портов вышел самый большой караван из пяти судов, на борту которых около 110 тыс. продукции.

Кроме того, 17 августа ожидается заход такого же по размерам каравана под погрузку более 70 тыс. тонн продовольствия.

Источник: Мининфраструктуры

Фото: Мининфраструктуры