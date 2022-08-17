Серпень, 17 в 20:07

З українських портів станом на 17 серпня вже вирушили 24 судна з вітчизняною агропродукцією.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

– У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 24 судна вирушили з українських портів. На їх борту понад 600 тис. тонн агропродукції, – зазначили у міністерстві.

Вони додали, що зранку 17 серпня ще три судна з українським продовольством вирушили із портів Чорноморськ та Одеса.

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– Сьогодні вранці із портів Чорноморськ та Одеса вирушили три судна з українським продовольством – PETRELS з Чорноморська, а також SARA та EFE з Одеського порту, – додали вони.

У Мінінфраструктури нагадали, що 16 серпня з розблокованих портів вийшов найбільший караван із п’яти суден, на борту яких майже 110 тис. продукції.

Крім того, 17 серпня очікується захід такого ж за розмірами каравану під завантаження понад 70 тис. тонн продовольства.

Джерело: Мінінфраструктури

Фото: Мінінфраструктури