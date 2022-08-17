Отрицала вооруженную агрессию РФ: жительнице Ирпеня сообщено о подозрении

Август, 17 в 18:08

Жительнице Ирпеня, которая отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины, сообщено о подозрении.

— При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении жительнице г. Ирпень Киевской области по факту отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой ​​в 2014 году (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины), — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам досудебного расследования, женщина, проживая в Киевской области и осознавая факт временной оккупации Россией территорий Украины, в телефонных разговорах отрицала убийства и насилия в отношении мирного населения со стороны военных РФ, а также совершение ими других преступлений на оккупированных территориях.

Источник: Киевская городская прокуратура

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Фото: dbr.gov.ua