Заперечувала збройну агресію РФ: мешканці Ірпеня повідомлено про підозру

Серпень, 17 в 18:08

Мешканці Ірпеня, яка заперечувала збройну агресію РФ проти України, повідомлено про підозру.

– За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканці м. Ірпінь Київської області за фактом заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році (ч. 1 ст. 436-2 КК України), – йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, жінка, мешкаючи у Київській області та усвідомлюючи факт тимчасової окупації Росією частини територій України, у телефонних розмовах заперечувала вбивства та насильства щодо мирного населення з боку військовослужбовців РФ, а також вчинення ними інших злочинів на окупованих територіях.

Джерело: Київська міська прокуратура

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Фото: dbr.gov.ua