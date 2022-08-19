В Харькове показали остановки-бомбоубежища от обстрелов РФ
Городской голова Харькова Игорь Терехов впервые показал новые остановки-укрытия, оборудованные всем необходимым людям.
— Понятно, что она (остановка, — Ред.) от ракетного попадания, наверное, не спасет, а, может, и спасет частично. Во всяком случае от осколков, РСЗО она будет спасать жизни людей и здоровье людей, — говорит мэр.
Он отмечает, что в ней может поместиться 30 человек.
К тому же, эта остановка имеет модульное решение и ее можно уменьшать и увеличивать в размерах, в зависимости от района или от пассажиропотока.
Остановка оснащена Wi-Fi, телевизором, в ней также есть прямая связь с диспетчером.
Такие остановки-бомбоубежища также будут украшать муралами.
— Эстетика — это нужно, это, кроме всего, еще и настроение людей, — рассказывает Терехов.
Фото: скрин из видео