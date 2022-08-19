В Харькове показали остановки-бомбоубежища от обстрелов РФ

Август, 19 в 16:43

Городской голова Харькова Игорь Терехов впервые показал новые остановки-укрытия, оборудованные всем необходимым людям.

— Понятно, что она (остановка, — Ред.) от ракетного попадания, наверное, не спасет, а, может, и спасет частично. Во всяком случае от осколков, РСЗО она будет спасать жизни людей и здоровье людей, — говорит мэр.

Он отмечает, что в ней может поместиться 30 человек.

К тому же, эта остановка имеет модульное решение и ее можно уменьшать и увеличивать в размерах, в зависимости от района или от пассажиропотока.

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Остановка оснащена Wi-Fi, телевизором, в ней также есть прямая связь с диспетчером.

Такие остановки-бомбоубежища также будут украшать муралами.

— Эстетика — это нужно, это, кроме всего, еще и настроение людей, — рассказывает Терехов.

Фото: скрин из видео