У Харкові показали зупинки-бомбосховища від обстрілів РФ

Серпень, 19 в 16:43

Міський голова Харкова Ігор Терехов уперше показав нові зупинки-укриття, обладнані всім необхідним для людей.

– Зрозуміло, що вона (зупинка, – Ред.) від ракетного попадання, напевно, не врятує, а може й врятує частково. У всякому разі від уламків, РСЗВ вона рятуватиме життя людей та здоров’я людей, – каже мер.

Він зазначає, що в ній може поміститися 30 людей.

До того ж, ця зупинка має модульне рішення і її можна зменшувати та збільшувати у розмірах, залежно від району чи пасажиропотоку.

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Зупинка оснащена Wi-Fi, телевізором, також всередині є прямий зв’язок з диспетчером.

Такі зупинки-бомбосховища також прикрашатимуть муралами.

– Естетика – це потрібно, це, окрім усього, ще й настрій людей, – розповідає Терехов.

Фото: скрін з відео