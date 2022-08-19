У Харкові показали зупинки-бомбосховища від обстрілів РФ
Міський голова Харкова Ігор Терехов уперше показав нові зупинки-укриття, обладнані всім необхідним для людей.
– Зрозуміло, що вона (зупинка, – Ред.) від ракетного попадання, напевно, не врятує, а може й врятує частково. У всякому разі від уламків, РСЗВ вона рятуватиме життя людей та здоров’я людей, – каже мер.
Він зазначає, що в ній може поміститися 30 людей.
До того ж, ця зупинка має модульне рішення і її можна зменшувати та збільшувати у розмірах, залежно від району чи пасажиропотоку.
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Зупинка оснащена Wi-Fi, телевізором, також всередині є прямий зв’язок з диспетчером.
Такі зупинки-бомбосховища також прикрашатимуть муралами.
– Естетика – це потрібно, це, окрім усього, ще й настрій людей, – розповідає Терехов.
Фото: скрін з відео