День Незалежності та пів року війни: британська розвідка спрогнозувала ситуацію на фронті

Серпень, 20 в 13:25

Наступного тижня, коли Україна відзначатиме День прапора та День Незалежності, ситуація на фронті навряд чи істотно зміниться.

Такий прогноз 20 серпня озвучили в розвідці Міністерства оборони України.

В оборонному відомстві припускають, що російські війська зараз готові лише до обмежених локальних нападів, оскільки рідко залучають до боїв більше роти військ.

Зараз дивляться

– Однак протягом наступних місяців ініціатива перейде до тієї сторони, якій вдасться створити надійні сили для наступальних операцій, – зазначають у британській розвідці.

Протягом минулого тижня, додають у Міноборони Великої Британії, у територіальному контролі вздовж лінії фронту відбулись мінімальні зміни.

– Російські війська на Донбасі після незначного просування з початку серпня підійшли до околиць Бахмута, але ще не увійшли до міста, – наголошують у відомстві.

Не докладала РФ значних зусиль для просування й на Запорізькому чи Харківському напрямках.

На херсонську лінію фронту не просунулися ані українські, ані російські сили.

Проте вибухи, що дедалі частіше лунають у тилу російських ліній, певні британські розвідники, навантажують логістику та авіабази Росії на Півдні України.

Нагадаємо, що наступного тижня День Незалежності України співпаде із шістьма місяцями повномасшабної війни в Україні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence