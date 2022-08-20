В Николаеве второй раз с начала суток раздаются взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Утром 20 августа в Николаеве снова раздались взрывы.
Об этом с места происшествия сообщили очевидцы.
Сирены в городе прозвучали в 09:52, а уже спустя 25 минут стали слышны мощные звуки.
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Разрешили покинуть укрытия людям в 10:36.
Напомним, что ориентировочно в 03:00 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу.
Предварительно известно, что враг нанес удар по городу ракетами типа С-300.
Пока информации о пострадавших нет. Данные по поводу повреждений уточняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 178-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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