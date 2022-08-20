Август, 20 в 10:43

Утром 20 августа в Николаеве снова раздались взрывы.

Об этом с места происшествия сообщили очевидцы.

Сирены в городе прозвучали в 09:52, а уже спустя 25 минут стали слышны мощные звуки.

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Разрешили покинуть укрытия людям в 10:36.

Напомним, что ориентировочно в 03:00 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу.

Предварительно известно, что враг нанес удар по городу ракетами типа С-300.

Пока информации о пострадавших нет. Данные по поводу повреждений уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 178-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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