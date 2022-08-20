У Миколаєві вдруге з початку доби лунають вибухи
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Фото: Depositphotos
Уранці 20 серпня в Миколаєві знову пролунали вибухи.
Про це з місця події повідомили очевидці.
Сирени в місті пролунали о 09:52, а вже за 25 хвилин стало чутно потужні звуки.
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Дозволили покинути укриття людям о 10:36.
Нагадаємо, що орієнтовно о 03:00 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу.
Попередньо відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300.
Поки інформації про постраждалих немає. Дані щодо пошкоджень уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 178-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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