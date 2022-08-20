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Факти / Україна

У Миколаєві вдруге з початку доби лунають вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Миколаєві вдруге з початку доби лунають вибухи
Фото: Depositphotos

Уранці 20 серпня в Миколаєві знову пролунали вибухи.

Про це з місця події повідомили очевидці.

Сирени в місті пролунали о 09:52, а вже за 25 хвилин стало чутно потужні звуки.

Зараз дивляться

Дозволили покинути укриття людям о 10:36.

Нагадаємо, що орієнтовно о 03:00 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу.

Попередньо відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300.

Поки інформації про постраждалих немає. Дані щодо пошкоджень уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 178-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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