Август, 20 в 19:41

Украинские удары по территориям России или временно оккупированным территориям могут замедлить продвижение российских сил.

Об этом пишет газета New York Times.

Газета напомнила, что в пятницу украинские военные расширили боевые действия вглубь контролируемой Россией территории, оттачивая стратегию, направленную на снижение боеспособности Москвы путем нанесения ударов по складам боеприпасов и линиям снабжения на оккупированном Крымском полуострове и других территориях, которые Кремль долгое время считал безопасными.

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При этом газета отмечает, что Крым является ключевым плацдарм для вторжения России, находясь под контролем Кремля с тех пор, как он был незаконно аннексирован Москвой в 2014 году.

Ночью в пятницу прогремели взрывы на военном аэродроме за пределами Севастополя, крупнейшего города в Крыму, где базируется Черноморский флот России. Громкие взрывы также были зафиксированы над мостом через Керченский пролив, единственным сухопутным соединением, связывающим Россию с Крымом. Однако, судя по всему, мост не был поврежден.

В самой России, в приграничной Белгородской области, на складе боеприпасов также вспыхнул сильный пожар, из-за которого пришлось эвакуировать два села.

Взрывы прогремели менее чем через две недели после того, как в результате украинского удара по российской авиабазе в Крыму были уничтожены восемь истребителей (по данным украинских властей было уничтожено девять самолетов, — Ред.). А на этой неделе мощные взрывы прогремели на российском складе боеприпасов в Крыму.

— Остается неясным, является ли недавняя активность Украины на контролируемой Россией территории просто единичной вспышкой или, как заявили украинские официальные лица, первыми этапами последовательных усилий по снижению военного потенциала России, — пишет газета.

NYT также считает неясным, сможет успешная кампания саботажа преодолеть подавляющее преимущество российских военных в численности и вооружении.

— Россия потерпела унизительное поражение на севере Украины в начале войны, но смогла перегруппироваться и начать наступление на востоке, которое пронеслось через Луганскую область и все еще продвигается вперед, — пишет издание.

Пола Дж. Добрянски, бывший американский дипломат, специализирующийся на вопросах национальной безопасности, сказала, что, угрожая российским линиям снабжения и подчеркивая непрочную хватку Москвы за Крым, удары по Крыму были “одновременно оперативными и символическими”.

По словам Кристофера Миллера, доцента международной истории в Школе Флетчера при Университете Тафтса, удары могут также представлять собой целенаправленную стратегию, направленную не только на нарушение российской логистики и линий снабжения, но и на то, чтобы вернуть войну в российскую внутриполитическую повестку дня.

— Российская точка зрения заключается в том, что Крым — это закрытый вопрос, и хотя в действительности Россия имела неоспоримый контроль де-факто, сейчас это уже не так… Конечно, Украина не угрожает немедленным захватом Крыма, но Украина показала, что этот район уязвим для нападения, — сказал он.

Взрывы произошли на фоне эскалации напряженности вокруг разросшейся Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, где Россия и Украина обвиняют друг друга в планировании атаки, которая может привести к ядерной катастрофе.

Накануне состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Два президента договорились работать над организацией визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), наблюдательного органа ООН по ядерной энергии.

Украина также заявила, что будет приветствовать делегацию МАГАТЭ. В пятницу МАГАТЭ заявило, что “ведет активные консультации со всеми сторонами”, чтобы направить инспекторов “как можно скорее”.

19 августа Украина вновь выразила обеспокоенность по поводу еще одной проблемы безопасности на Запорожской АЭС, предупредив, что Россия готовится отключить линии электропередач станции от украинской энергосистемы. Потенциально рискованный и сложный процесс может лишить контролируемые правительством территории электроэнергии и перенаправить ее в Крым и Россию.

Чтобы перенаправить электроэнергию, россиянам придется отключить реакторы на АЭС. Это означает, что электроэнергия для поддержания функционирования систем охлаждения на АЭС будет поступать от дизельных генераторов, что повышает риск аварии на объекте, где работники работают в напряженном режиме.

Во время визита в Одессу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что недавнее соглашение, позволившее отправлять грузы зерна из черноморских портов, является символом того, чего может достичь мир, когда страны работают вместе ради общего блага.

Однако Гутерриш также выразил обеспокоенность тем, что Россия, возможно, готовится отключить линии электропередач на Запорожском заводе.

— Очевидно, что электричество из Запорожья — это украинское электричество, и оно необходимо, особенно зимой для украинского народа, и этот принцип должен полностью соблюдаться, — сказал он.

Генсек ООН в который раз призвал к созданию демилитаризованной зоны вокруг станции, однако Россия отвергла эту идею.

При этом газета отмечает, что поскольку война приближается к шестимесячной отметке, Пентагон 19 августа объявил о новой поставке оружия и оборудования на сумму до $775 млн, чтобы помочь Украине организовать контрнаступление против российских войск на юге страны.

Газета отмечает, что на данный момент Соединенные Штаты ограничили количество пусковых установок HIMARS, отправленных в Украину, 16 единицами, опасаясь, что предоставление большего количества может истощить запасы ракет со спутниковым наведением Пентагона и в конечном итоге поставить под угрозу боеготовность США.

Высокопоставленный сотрудник Пентагона, говоривший на условиях анонимности, чтобы не обсуждать оперативные вопросы, отказался комментировать нападения и другие взрывы в Крыму за последние две недели. Но чиновник, похоже, подтвердил эффективность недавних усилий Украины по сдерживанию российских военных усилий.

— Сейчас я бы сказал, что вы видите полное и абсолютное отсутствие прогресса со стороны русских на поле боя. Вы видите это разложение российских сил в Украине, — сказал чиновник.

Отвечая на вопросы журналистов, чиновник признал, что украинцы также не добились значительного прогресса, не имея достаточного количества войск и боевой мощи, чтобы выбить русских с их оборонительных позиций. Он заявил, что не видит со стороны Украины “значительного захвата территорий” однако наблюдает, что Украина смогла “значительно ослабить” российские позиции в различных местах.