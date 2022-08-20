Серпень, 20 в 19:41

Українські удари по територіях Росії або тимчасово окупованих територіях можуть сповільнити наступ російських сил.

Про це пише газета New York Times.

Газета нагадала, що у п’ятницю українські військові розширили бойові дії вглиб контрольованої Росією території, відточуючи стратегію, спрямовану на зниження боєздатності Москви шляхом завдання ударів по складах боєприпасів і лініях постачання на окупованому Кримському півострові та інших територіях, які Кремль довго вважав безпечною територією.

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При цьому газета зазначає, що Крим є ключовим плацдармом для вторгнення Росії, перебуваючи під контролем Кремля з того часу, як він був незаконно анексований Москвою у 2014 році.

Вночі у п’ятницю пролунали вибухи на військовому аеродромі за межами Севастополя, найбільшого міста в Криму, де базується Чорноморський флот Росії. Гучні вибухи також були зафіксовані над мостом через Керченську протоку, єдиним сухопутним з’єднанням, яке зв’язує Росію з Кримом. Однак, зважаючи на все, міст не був пошкоджений.

У самій Росії, у прикордонній Бєлгородській області, на складі боєприпасів також спалахнула сильна пожежа, через яку довелося евакуювати два села.

Вибухи пролунали менш ніж за два тижні після того, як внаслідок українського удару по російській авіабазі в Криму було знищено вісім винищувачів (за даними української влади було знищено дев’ять літаків, – Ред.). А цього тижня потужні вибухи пролунали на російському складі боєприпасів у Криму.

– Залишається незрозумілим, чи нещодавня активність України на контрольованій Росією території є просто одиничним спалахом або, як заявили українські офіційні особи, першими етапами послідовних зусиль зі зниження військового потенціалу Росії, – пише газета.

NYT також вважає незрозумілим, чи зможе успішна кампанія саботажу подолати переважну перевагу російських військових у чисельності та озброєнні.

– Росія зазнала принизливої ​​поразки на півночі України на початку війни, але змогла перегрупуватися і розпочати наступ на сході, який пронісся через Луганську область і все ще просувається вперед, – пише видання.

Пола Дж. Добрянскі, колишній американський дипломат, що спеціалізується на питаннях національної безпеки, сказала, що, погрожуючи російським лініям постачання та підкреслюючи неміцну хватку Москви за Крим, удари по Криму були “одночасно оперативними та символічними”.

За словами Крістофера Міллера, доцента міжнародної історії в Школі Флетчера при Університеті Тафтса, удари можуть також являти собою цілеспрямовану стратегію, спрямовану не тільки на порушення російської логістики та ліній постачання, а й на те, щоб повернути війну до російського внутрішньополітичного порядку денного.

– Російська думка полягає в тому, що Крим – це закрите питання, і хоча насправді Росія мала незаперечний контроль де-факто, зараз це вже не так… Звичайно, Україна не загрожує негайним захопленням Криму, але Україна показала, що це район уразливий для нападу, – сказав він.

Вибухи сталися на тлі ескалації навколо Запорізької АЕС, найбільшої в Європі, де Росія і Україна звинувачують один одного в плануванні атаки, яка може призвести до ядерної катастрофи.

Напередодні відбулася телефонна розмова між президентом РФ Володимиром Путіним та президентом Франції Еммануелем Макроном. Два президенти домовилися працювати над організацією візиту делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), наглядового органу ООН з ядерної енергії.

Україна також заявила, що вітатиме делегацію МАГАТЕ. У п’ятницю МАГАТЕ заявило, що “веде активні консультації з усіма сторонами”, щоб направити інспекторів “якнайшвидше”.

19 серпня Україна знову висловила стурбованість ще однією проблемою безпеки на Запорізькій АЕС, попередивши, що Росія готується відключити лінії електропередач станції від української енергосистеми. Потенційно ризикований та складний процес може позбавити контрольовані урядом території електроенергії та перенаправити її до Криму та Росії.

Щоб перенаправити електроенергію, росіянам доведеться вимкнути реактори на АЕС. Це означає, що електроенергія для підтримки функціонування систем охолодження на АЕС надходитиме від дизельних генераторів, що підвищуватиме ризик аварії на об’єкті, де працівники працюють у напруженому режимі.

Під час візиту до Одеси генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав, що недавня угода, яка дозволила відправляти вантажі зерна з чорноморських портів, є символом того, чого може досягти мир, коли країни працюють разом заради загального блага.

Однак Гутерріш також висловив стурбованість тим, що Росія, можливо, готується вимкнути лінії електропередач на Запорізькому заводі.

– Очевидно, що електрика із Запоріжжя – це українська електрика, і вона необхідна, особливо взимку для українського народу, і цього принципу має повністю дотримуватися, – сказав він.

Генсек ООН вкотре закликав до створення демілітаризованої зони навколо станції, проте Росія відкинула цю ідею.

При цьому газета зазначає, що оскільки війна наближається до шестимісячної позначки, Пентагон 19 серпня оголосив про нове постачання зброї та обладнання на суму до $775 млн, щоб допомогти Україні організувати контрнаступ проти російських військ на півдні країни.

Газета зазначає, що на цей час Сполучені Штати обмежили кількість пускових установок HIMARS, відправлених в Україну, 16 одиницями, побоюючись, що надання більшої кількості може виснажити запаси ракет із супутниковим наведенням Пентагону і зрештою поставити під загрозу боєздатність США.

Високопосадовець Пентагону, який говорив на умовах анонімності, щоб не обговорювати оперативні питання, відмовився коментувати напади та інші вибухи в Криму за останні два тижні. Але чиновник, схоже, підтвердив ефективність недавніх зусиль України щодо стримування російських військових зусиль.

– Зараз я б сказав, що ви бачите повну та абсолютну відсутність прогресу з боку росіян на полі бою. Ви бачите це розкладання російських сил в Україні, – сказав чиновник.

Відповідаючи на запитання журналістів, чиновник визнав, що українці також не досягли значного прогресу, не маючи достатньої кількості військ та бойової могутності, щоб вибити росіян із їхніх оборонних позицій. Він заявив, що не бачить з боку України “значного захоплення територій”, проте спостерігає, що Україна змогла “значно послабити” російські позиції в різних місцях.