Серпень, 20 в 23:40

Внаслідок отруєння російських солдатів в окупованому місті Василівка Запорізької області загинуло щонайменше 22 загарбники.

Про це на YouTube каналі російського правозахисника Марка Фейгіна заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

– У військах РФ знову щось не ладнається – як не Himars, так консерви непридатні. Масове отруєння в російських військах сьогодні: 22 особи двохсотих станом на 17 вечора, зараз може бути і більше. Частина поїхала до Севастополя. Не знаємо, що й гадати, звідки така кількість загиблих, але здається тиловики там щось накаламутили з консервами, – сказав Арестович.

Наразі відомо, що Росія звинуватила в отруєнні українську сторону, сказавши, що з боку України нібито було застосовано хімічну зброю.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк іронічно відреагував на такі заяви РФ.

Він заявив, що уважно ознайомився з офіційною заявою міністерства оборони Росії щодо отруєння військових російської окупаційної армії в українському місті Василівка Запорізької області та звинуваченням України у використанні “хімічної зброї”. Його коментар із цього приводу був наступний:

— Надмірне вживання дешевого неліцензійного алкоголю в 40-градусну спеку разом із простроченими сухпайками “армії Росії” абсолютно точно може призводити до непередбачуваних наслідків. Українська земля ніколи не буде гостинною для російських окупантів. Нескінченна блювота – це ще найкраще, що може вас тут чекати. Однак розуміємо, що чекати від вас адекватності — не на часі, тому продовжуйте розповідати “байки доброї волі” про масштабне використання “алкогольної хімічної зброї”, – написав Михайло Подоляк.

Водночас представник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук теж іронічно прокоментував повідомлення РФ про отруєння російських військових.

– Отруїлися російські окупанти і одразу написали, що це наші біовоїни чи біологічна зброя України діє. Ці біовоїни вийшли з біологічної лабораторії, де готувалися під наглядом лікарів із НАТО. Але причина зовсім в іншому – треба було перевірити термін зберігання сухпайків так званої російської армії. Вони просто були прострочені, ось вони й просра… ну, далі ви самі знаєте, – сказав Братчук.

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