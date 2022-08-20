ВСУ избрали разумную тактику, но контрнаступления на юге ждать не стоит – британский эксперт

Август, 20 в 15:09

Вооруженные силы Украины удачно применяют западное оружие, точно ударяя в тыл противника, но не имеют достаточно человеческих ресурсов для полноценного контрнаступления на юге.

Об этом в интервью BBC заявил обозреватель по обороне, профессор Эксетерского университета Джонатан Маркус.

По его мнению, ни у одной из сторон — ни у Украины, ни у России — нет достаточных сил для того, чтобы перевернуть ход войны в свою пользу, а победу Украины обеспечит постоянная поддержка США и партнеров.

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— Я думаю, что мы являемся свидетелями нового этапа войны. На поле боя есть сдвиги, однако эта война все больше и больше превращается в “войну на истощение”. Если оглянуться на начало боевых действий, то заметно, что в этой войне преимущество на стороне тех, кто держит оборону. Украина в начале войны сумела организовать действенную оборону и заставила россиян пересмотреть их первоначальные стратегические цели.

Маркус говорит, что после этого россияне перешли в наступление на востоке, где им удалось захватить значительные территории. Но он добавляет, что РФ “заплатила за это ужасную цену”.

Относительно украинского контрнаступления на Херсонщине, эксперт считает, что сейчас ни в одной из сторон нет маневренных ударных мощностей, чтобы выйти из этого изнурительного противостояния. Потенциальное контрнаступление на юге кажется ему невозможным, поскольку ВСУ не имеют необходимого численного превосходства над противником.

В то же время он считает, что ВСУ избрали разумную тактику на юге, потому что она деморализует силы россиян и сеет панику в их рядах, с одной стороны, а с другой — реально подрывает их боеспособность точными атаками.

— Уже четко видно, что значительные потери россиян начали сказываться. Они потеряли много личного состава элитных подразделений. Те добровольческие подразделения, которые они набирают со скрипом и куда берут кого угодно, пригодны не для поля боя, а разве что для удержания уже оккупированных территорий.

По его словам, многим кажется это невероятным, но россиянам действительно не хватает людей и техники.

— Россияне скребут по дну нескольких типов бочек. Они надеются как-то пережить эту зиму – и очень хотят за время этой зимы создать коренным образом другую атмосферу вокруг Украины и ее поддержки со стороны Запада.

Маркус подчеркнул, что ключевое значение в последующие месяцы будет иметь неразрывность связей между Украиной и Западом. И именно на этом Россия сосредоточит свои усилия, чтобы их ослабить.

По его мнению, Путин очень хочет заморозить конфликт, восстановить силы, чтобы потом “со свежими силами снова возобновить достижения своих стратегических целей в Украине”, которые в целом не изменились. Он добавил, что благодаря украинскому сопротивлению и западной поддержке Россия лишь пересмотрела временные рамки достижения своих целей.

Поэтому россияне сейчас надеются на одно: поток западной помощи для Украины истощится, кран будет подкручен, и поток превратится в тонкую струйку. По мнению Маркуса, Европу ждет одна или может две тяжелых зимы, но “есть убеждение, что стоит потерпеть и это цена, которую стоит заплатить”.