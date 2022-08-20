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Факты / Украина

ВСУ избрали разумную тактику, но контрнаступления на юге ждать не стоит – британский эксперт

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

Вооруженные силы Украины удачно применяют западное оружие, точно ударяя в тыл противника, но не имеют достаточно человеческих ресурсов для полноценного контрнаступления на юге.

Об этом в интервью BBC заявил обозреватель по обороне, профессор Эксетерского университета Джонатан Маркус.

По его мнению, ни у одной из сторон — ни у Украины, ни у России — нет достаточных сил для того, чтобы перевернуть ход войны в свою пользу, а победу Украины обеспечит постоянная поддержка США и партнеров.

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— Я думаю, что мы являемся свидетелями нового этапа войны. На поле боя есть сдвиги, однако эта война все больше и больше превращается в “войну на истощение”. Если оглянуться на начало боевых действий, то заметно, что в этой войне преимущество на стороне тех, кто держит оборону. Украина в начале войны сумела организовать действенную оборону и заставила россиян пересмотреть их первоначальные стратегические цели.

Маркус говорит, что после этого россияне перешли в наступление на востоке, где им удалось захватить значительные территории. Но он добавляет, что РФ “заплатила за это ужасную цену”.

Относительно украинского контрнаступления на Херсонщине, эксперт считает, что сейчас ни в одной из сторон нет маневренных ударных мощностей, чтобы выйти из этого изнурительного противостояния. Потенциальное контрнаступление на юге кажется ему невозможным, поскольку ВСУ не имеют необходимого численного превосходства над противником.

В то же время он считает, что ВСУ избрали разумную тактику на юге, потому что она деморализует силы россиян и сеет панику в их рядах, с одной стороны, а с другой — реально подрывает их боеспособность точными атаками.

— Уже четко видно, что значительные потери россиян начали сказываться. Они потеряли много личного состава элитных подразделений. Те добровольческие подразделения, которые они набирают со скрипом и куда берут кого угодно, пригодны не для поля боя, а разве что для удержания уже оккупированных территорий.

По его словам, многим кажется это невероятным, но россиянам действительно не хватает людей и техники.

— Россияне скребут по дну нескольких типов бочек. Они надеются как-то пережить эту зиму – и очень хотят за время этой зимы создать коренным образом другую атмосферу вокруг Украины и ее поддержки со стороны Запада.

Маркус подчеркнул, что ключевое значение в последующие месяцы будет иметь неразрывность связей между Украиной и Западом. И именно на этом Россия сосредоточит свои усилия, чтобы их ослабить.

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По его мнению, Путин очень хочет заморозить конфликт, восстановить силы, чтобы потом “со свежими силами снова возобновить достижения своих стратегических целей в Украине”, которые в целом не изменились. Он добавил, что благодаря украинскому сопротивлению и западной поддержке Россия лишь пересмотрела временные рамки достижения своих целей.

Поэтому россияне сейчас надеются на одно: поток западной помощи для Украины истощится, кран будет подкручен, и поток превратится в тонкую струйку. По мнению Маркуса, Европу ждет одна или может две тяжелых зимы, но “есть убеждение, что стоит потерпеть и это цена, которую стоит заплатить”.

Источник: BBC Украина
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