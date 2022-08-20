ЗСУ обрали розумну тактику, але контрнаступу на півдні чекати не варто – британський експерт

Серпень, 20 в 15:09

Збройні сили України вдало застосовують західну зброю, влучно б’ючи в тил противника, але не мають достатньо людських ресурсів для повноцінного контрнаступу на півдні.

Про це в інтерв’ю BBC заявив оглядач з питань оборони, професор Ексетерського університету Джонатан Маркус.

На його думку, жодна зі сторін – ні Україна, ні Росія – не має достатніх сил для того, щоб перевернути хід війни на свою користь, а перемогу України забезпечить стала підтримка США та партнерів.

Зараз дивляться

— Я думаю, що ми є свідками нового етапу війни. На полі бою є зрушення, однак ця війна все більше і більше перетворюється на “війну на виснаження”. Якщо озирнутися на самісінький початок бойових дій, то помітно, що в цій війні перевага на боці тих, хто тримає оборону. Україна на початку війни зуміла організувати дієву оборону і змусила росіян переглянути їхні початкові стратегічні цілі.

Маркус каже, що після цього росіяни перейшли в наступ на сході, де їм вдалося захопити “значні території”. Але він додає, що РФ “заплатила за це страшну ціну”.

Щодо українського контрнаступу на Херсонщині, експерт вважає, що наразі жодна сторона не має маневрених ударних потужностей, щоб вийти з цього виснажливого протистояння. Потенційний контрнаступ на півдні видається йому неможливим, оскільки ЗСУ не мають необхідної чисельної переваги над противником.

Водночас він вважає, що ЗСУ обрали розумну тактику на півдні, бо вона деморалізує сили росіян і сіє паніку в їхніх лавах, з одного боку, а з іншого – реально підриває їхню боєздатність влучними атаками.