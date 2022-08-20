ЗСУ обрали розумну тактику, але контрнаступу на півдні чекати не варто – британський експерт
Збройні сили України вдало застосовують західну зброю, влучно б’ючи в тил противника, але не мають достатньо людських ресурсів для повноцінного контрнаступу на півдні.
Про це в інтерв’ю BBC заявив оглядач з питань оборони, професор Ексетерського університету Джонатан Маркус.
На його думку, жодна зі сторін – ні Україна, ні Росія – не має достатніх сил для того, щоб перевернути хід війни на свою користь, а перемогу України забезпечить стала підтримка США та партнерів.
— Я думаю, що ми є свідками нового етапу війни. На полі бою є зрушення, однак ця війна все більше і більше перетворюється на “війну на виснаження”. Якщо озирнутися на самісінький початок бойових дій, то помітно, що в цій війні перевага на боці тих, хто тримає оборону. Україна на початку війни зуміла організувати дієву оборону і змусила росіян переглянути їхні початкові стратегічні цілі.
Маркус каже, що після цього росіяни перейшли в наступ на сході, де їм вдалося захопити “значні території”. Але він додає, що РФ “заплатила за це страшну ціну”.
Щодо українського контрнаступу на Херсонщині, експерт вважає, що наразі жодна сторона не має маневрених ударних потужностей, щоб вийти з цього виснажливого протистояння. Потенційний контрнаступ на півдні видається йому неможливим, оскільки ЗСУ не мають необхідної чисельної переваги над противником.
Водночас він вважає, що ЗСУ обрали розумну тактику на півдні, бо вона деморалізує сили росіян і сіє паніку в їхніх лавах, з одного боку, а з іншого – реально підриває їхню боєздатність влучними атаками.
— Вже чітко видно, що значні втрати росіян почали даватися взнаки. Вони втратили багато особового складу елітних підрозділів. Ті добровольчі підрозділи, які вони набирають зі скрипом і куди беруть будь-кого, придатні не для поля бою, а хіба для утримання вже окупованих територій.
За його словами, багатьом видається це неймовірним, але росіянам справді не вистачає людей і техніки.
— Росіяни шкребуть по дну кількох типів бочок. Вони сподіваються якось пережити цю зиму – і дуже хочуть за час цієї зими створити докорінно іншу атмосферу довкола України і її підтримки з боку Заходу.
Маркус наголосив, що ключове значення у подальші місяці матиме нерозривність зв’язків між Україною і Заходом. І саме на цьому Росія зосередить свої зусилля з метою їх послабити.
На його думку, Путін дуже хоче заморозити конфлікт, відновити сили, щоб потім “зі свіжими силами знову відновити досягнення своїх стратегічних цілей в Україні”, які загалом не змінилися. Він додав, що завдяки українському опору і західній підтримці Росія лиш переглянула часові рамки досягнення своїх цілей.
Тому росіяни зараз надіються на одне: що потік західної допомоги для України виснажиться, кран буде підкручений, і потік перетвориться на тонку цівочку. На думку Маркуса, Європу чекає одна або може дві важкі зими, але “є переконання, що варто потерпіти і що це ціна, яку варто заплатити”.