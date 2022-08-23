Август, 22 в 22:58

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, в каком состоянии сейчас находится Антоновский мост, который соединяет оккупированный Херсон с левым берегом.

Об этом Арестович рассказал в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, через Антоновский мост только что прошло несколько единиц бронетехники. Россияне медленно, россыпью, но продвигаются.

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Советник ОПУ отметил, что по Антоновскому мосту было около 100 “прилетов” из HIMARS. Но это не привело к полному прекращению движения по нему.

— Но резко упала пропускная способность, это не может не сказываться на эффективности российской группировки, — отметил Арестович.

Что касается ударов по Крымскому мосту, то по его словам, может когда-то и дойдет дело до ударов по нему. Антоновский мост показывает перспективы ударов по Крымскому, считает советник главы ОПУ.

— Крымский мост — это тактическое ядерное оружие, не меньше. Но у нас его нет. А если бы было, мы бы вряд ли стали применять. Поэтому забудьте про Крымский мост. Символически ударить можно, но реальная боевая эффективность — нет, — заявил Алексей Арестович.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Крымский мост является главным каналом коммуникации, через который на полуостров оккупанты завозят свою технику и войска.

Генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что необходимое условие для освобождения украинского полуострова – уничтожение Крымского моста.