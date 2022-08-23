Серпень, 22 в 22:58

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, у якому стані зараз знаходиться Антонівський міст, який з’єднує окупований Херсон із лівим берегом.

Про це Арестович розповів у ефірі Фейгін LIVE.

За його словами, через Антонівський міст щойно пройшло кілька одиниць бронетехніки. Росіяни повільно, розсипом, але просуваються.

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Радник ОПУ зазначив, що по Антонівському мосту було близько 100 “прильотів” із HIMARS. Але це не призвело до повного припинення руху ним.

– Але різко впала пропускна спроможність, це не може не позначатися на ефективності російського угруповання, – зазначив Арестович.

Щодо ударів по Кримському мосту, то, за його словами, може колись і дійде справа до ударів по ньому. Антонівський міст показує перспективи ударів по Кримському, вважає радник голови ОПУ.

– Кримський міст – це тактична ядерна зброя, не менша. Але ж у нас його немає. А якби було, ми навряд чи стали б застосовувати. Тож забудьте про Кримський міст. Символічно вдарити можна, але реальна бойова ефективність – ні, – заявив Олексій Арестович.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Кримський міст є головним каналом комунікації, через який на півострів росіяни завозять свою техніку та війська.

Генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що необхідна умова для звільнення українського півострова – знищення Кримського мосту.