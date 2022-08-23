Август, 23 в 9:30

Четырех жителей Мелитополя российские захватчики вывезли в следственный изолятор в Москве, чтобы приговорить к пожизненному заключению за якобы диверсионную деятельность.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Ночью нам пришли новости, что четырех жителей Мелитополя рашисты отправили в Лефортово СИЗО в Москве для того, чтобы приговорить к пожизненному заключению за псевдодиверсионную деятельность на территории России. Но ведь мы четко понимаем, что они действовали на территории нашего украинского Мелитополя и точно не совершали диверсий. Они себя оговорили под давлением и запугиванием – это уже традиционные меры, которые предпринимает враг на оккупированной территории, – сообщил Федоров.

По словам мэра, гауляйтеры заявляют, что россияне готовят судилище над украинскими защитниками не только в Мариуполе, но и на территории оккупированного Мелитополя.

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Ранее стало известно, что оккупанты в День Независимости, 24 августа, планируют устроить судилище над защитниками Мариуполя.

По информации украинской разведки, захватчики монтируют железные клетки на сцене Мариупольской камерной филармонии. В ГУР не исключают, что оккупанты могут нанести по помещению, где будет проходить судилище, точечный ракетный удар, и обвинить в этом ВСУ.

Фото: Городской совет Мелитополя