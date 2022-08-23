Серпень, 23 в 9:30

Чотирьох жителів Мелітополя російські загарбники вивезли до слідчого ізолятора у Москві, щоб засудити до довічного ув’язнення за нібито диверсійну діяльність.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– Вночі нам прийшли новини, що чотирьох мешканців Мелітополя рашисти відправили до Лефортового слідчого ізолятору в Москві для того, щоб засудити довічно за псевдодиверсійну діяльність на території Росії. Але ж ми чітко розуміємо, що вони діяли на території нашого українського Мелітополя і точно не робили диверсій. Вони себе оговорили під тиском та залякуванням – це вже традиційні заходи, які робить ворог на окупованій території, – повідомив Федоров.

За словами мера, гауляйтери заявляють, що росіяни готують судилище над українськими захисниками не лише в Маріуполі, а й на території окупованого Мелітополя.

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Раніше стало відомо, що окупанти на День Незалежності, 24 серпня, планують влаштувати судилище над захисниками Маріуполя.

За інформацією української розвідки, загарбники монтують залізні клітки на сцені Маріупольської камерної філармонії. В ГУР не виключають, що окупанти можуть завдати по приміщенню, де відбуватиметься судилище, точкового ракетного удару, та звинуватити в цьому ЗСУ.

Фото: Міська рада Мелітополя