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Факты / Украина

Мы здесь ни при чем: Зеленский высказался об убийстве Дугиной

Анастасия Гевко, редактор ленты
Мы здесь ни при чем: Зеленский высказался об убийстве Дугиной
Фото: Офис президента

Во вторник, 23 августа, президент Владимир Зеленский, комментируя обвинения со стороны Федеральной службы безопасности России о якобы причастности к убийству Дарьи Дугиной гражданки Украины Натальи Вовк, подчеркнул, что это “точно не наша ответственность”.

Кроме того, он сообщил, что Вовк не является украинской гражданкой.

– Это точно не наша ответственность. Она не гражданка нашего государства. Нас она не интересует. Она не находится на территории Украины, в том числе на временно оккупированной, – заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

Напомним, ночью 20 августа в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье был взорван автомобиль, принадлежащий российскому пропагандисту Александру Дугину. 

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В этой машине находилась его дочь. РосСМИ утверждают, что она погибла на месте, а сам пропагандист после этого якобы попал в больницу.

Через два дня ФСБ России заявила, что “раскрыла убийство Дарьи”. Спецслужбы страны-агрессора обвинили в инциденте Наталью Вовк, которая 23 июля приехала в Россию вместе со своей 12-летней дочерью. 

Россияне заявили, что Вовк якобы числится в составе полка Азов, однако азовцы опровергли эту информацию и подчеркнули, что эта женщина к ним не имеет никакого отношения.

Там считают, что произошедшее в машиной Дугина – информационная подготовка для проведения незаконного “трибунала” над украинскими военнопленными.

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