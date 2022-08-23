Серпень, 23 в 20:26

У вівторок, 23 серпня, президент Володимир Зеленський, коментуючи звинувачення з боку Федеральної служби безпеки Росії про нібито причетність до вбивства Дар’ї Дугіної громадянки України Наталії Вовк, наголосив, що це “точно не наша відповідальність”.

Крім того, він повідомив, що Вовк не є українською громадянкою.

– Це точно не наша відповідальність. Вона не громадянка нашої держави. Нас вона не цікавить. Вона не перебуває на території України, зокрема на тимчасово окупованій, – заявив Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи.

Нагадаємо, вночі 20 серпня в районі селища Великі Вяземи в Підмосков’ї було підірвано автомобіль, який належить російському пропагандисту Олександру Дугіну.

Зараз дивляться

У цій машині була його дочка. РосЗМІ стверджують, що вона загинула на місці, а сам пропагандист після цього нібито потрапив до лікарні.

Через два дні ФСБ Росії заявила, що “розкрила вбивство Дар`ї”. Спецслужби країни-агресора звинуватили в інциденті Наталію Вовк, яка 23 липня приїхала до Росії разом із своєю 12-річною дочкою.

Росіяни заявили, що Вовк нібито є членом полку Азов, проте азовці спростували цю інформацію та наголосили, що ця жінка до них не має жодного стосунку.

Там вважають, що те, що сталось з машиною Дугіна – інформаційна підготовка для проведення незаконного “трибуналу” над українськими військовополоненими.