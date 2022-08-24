День Независимости Украины – это самый важный день в истории нашей страны. Ведь за этот праздник Украина платит большим количеством человеческой крови и жизнью своих граждан.

Поэтому сегодня нельзя упустить шанс защитить нашу независимость. Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников. Он пожелал всем поколениям украинцев праздновать этот день, понимая, какую цену за него приходится платить.

— В 1991 году, когда была провозглашена независимость Украины, мы поняли, что это новый очередной этап в истории государственности, время Советского Союза завершено, и мы сегодня получим новые паспорта, новую валюту, новую жизнь. Было понятно, что нам нужно будет доказывать нашим соседям, что образовалось государство Украина, – рассказал он.

Также Алексей Резников пожелал всем украинцам верить в победу Украины. Он убежден, что наша страна справится с оккупантами, а сама Россия развалится на отдельные государственные образования.

– Мы увидим этот развал. В то же время, Украина останется соборным, независимым и единым государством, — добавил Алексей Резников.

