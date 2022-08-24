Август, 24 в 0:00

Для Украины “худший сценарий” войны с Россией уже позади, однако есть другие угрозы.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии американскому телеканалу CNN.

Его спросили, не заходит ли российско-украинская война в тупик, на что тот ответил, что худшее позади.

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— Мы находимся на этапе стабилизации всех боевых действий или боевых линий с небольшим перемещением подразделений, и мы создали там много хороших сдерживающих факторов, — объяснил министр обороны.

Резников добавил, что, по его мнению, Украина стоит на пороге “нового этапа” войны, начав контрнаступательную кампанию на другом направлении.

Его также спросили, не боится ли он, что международное сообщество начнет уставать от войны.

— Я называю это “синдромом усталости”, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с этой угрозой, потому что нам нужно говорить так, как (говорим, — Ред.) с вами, общаться, просить людей, что не нужно этой усталости. Потому что это очень, очень опасно для нас, — подчеркнул Алексей Резников.

Раньше украинский глава оборонного ведомства призвал страны-участницы формата Рамштайн делегировать специалистов для работы над конкретными проявлениями военных преступлений РФ.