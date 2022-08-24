Август, 23 в 21:05

В российской армии после трех месяцев с момента полномасштабного вторжения в Украину началась деградация, которые не может возместить экономика России.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире телемарафона FreeДом.

— Действительно, они рассчитывали на короткую победоносную войну, что-то по типу грузинского сценария. Столкнувшись с затяжной войной их сил хватило на три месяца. Вот уже в мае темпы наступления начали падать, сегодня Российская Федерация, и об этом можно уверенно сказать, топчется на месте… За месяц линия фронта практически не изменилась. Самое большое достижение это 10 километров продвижение за 35 суток в направлении Бахмута. И все на этом, — сказал он.

Олег Жданов добавил, что сейчас в России “начинает постепенно деградировать” пехота (имея в виду процесс обучения пехотинцев), в плане военной техники, снятой с долгосрочного хранения, а также в качестве системного военного управления.

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— Они несут огромные потери, допустим, звено младших командиров — батальон, взвод, рота – там практически кадрового состава уже не осталось. Там управляют в основном назначенные из числа самых смекалистых, опытных бойцов. Там идет полная деградация армии и неспособность экономики России сегодня обеспечить эту армию в полном объеме или хотя бы в рамках потребностей, – отмечает он.

При этом, военный эксперт считает, что у Украины идет обратный процесс, когда проходит обучение украинских военных в странах Запада и ВСУ регулярно пополняются западным вооружением.

Олег Жданов также отметил невозможность российских сил открыть какой-либо второй фронт из-за отсутствия количества войск.

— Чем открывать второй фронт? Где войско? Да, они сформировали там резервный корпус 15 тыс. человек, он находится в Нижегородской области. 15 тысяч человек, чтобы перебросить с техникой и вооружением… Это порядка 30 воинских эшелонов, они его месяц будут перевозить. Хорошо, перевезут они его, это может изменить ситуацию на отдельно взятом направлении, но никак не второй фронт, – сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что ВСУ, что главным достижением этих шести месяцев войны является то, что “мы сегодня отмечаем день нашего флага сине-желтого, флага независимой Украины с ее новейшей истории, и завтра будем отмечать День Независимости нашего государства”.

Ранее военный эксперт Жданов заявил, что не согласен с предположением, что освобождение Херсона произойдет глубокой осенью или к Новому году.