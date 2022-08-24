Серпень, 24 в 0:00

Для України “найгірший сценарій” війни з Росією вже позаду, проте є інші загрози.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі американському телеканалу CNN.

Його запитали, чи не заходить російсько-українська війна в глухий кут, на що той відповів, що найгірше вже позаду.

Зараз дивляться

– Ми знаходимося на етапі стабілізації всіх бойових дій чи бойових ліній з невеликим переміщенням підрозділів, і ми створили там багато добрих стримувальних факторів, – пояснив міністр оборони.

Резніков додав, що, на його думку, Україна стоїть на порозі “нового етапу” війни, розпочавши контрнаступну кампанію на іншому напрямку.

Його також запитали, чи не боїться він, що міжнародна спільнота почне втомлюватися від війни.

– Я називаю це “синдромом втоми”, і для мене це одна з головних загроз. Нам потрібно працювати з цією загрозою, тому що нам треба говорити так, як (говоримо, – Ред.) з вами, спілкуватися, просити людей, що не потрібна ця втома. Тому що це дуже, дуже небезпечно для нас, – наголосив Олексій Резніков.

Раніше український глава оборонного відомства закликав країни-учасниці формату Рамштайн делегувати спеціалістів для роботи над конкретними проявами воєнних злочинів РФ.