РФ має вивести військових та техніку із Запорізької АЕС – посли G7

Серпень, 24 в 21:22

Посли та керівники дипломатичних місій Великої сімки G7 погодилися з тим, що Росія має негайно припинити всі військові дії та вивести своїх солдатів та техніку із захопленої Запорізької АЕС, а також з Енергодара. Таким чином РФ має повернути Україні повний контроль над станцією.

Про це дипломати заявили під час зустрічі з президентом держпідприємства НАЕК Енергоатом Петром Котіним та віце-президентом компанії Хартмутом Якобом у посольстві Німеччини в Україні.

– РФ загрожує ядерній безпеці не лише України, а й усього світу, загрожуючи можливими руйнуваннями та вибухом окупованої Запорізької АЕС. Зараз Росія перетворила ЗАЕС на свою військову базу і використовує її у військових цілях, розмістивши важку техніку та вибухівку безпосередньо у турбінних залах атомної станції, – каже Котін.

Глава Енергоатому розповів про надзвичайно важкі умови праці персоналу ЗАЕС, постійні знущання та тиск на нього. Котін також зазначив, що від постійних обстрілів окупантами Енергодара та майданчика ЗАЕС гинуть люди, є поранені, руйнується інфраструктура міста та станції.

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Джерело: Енергоатом