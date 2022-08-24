Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

РФ не прекращает террор Харьковщины: ранены двое гражданских

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ не прекращает террор Харьковщины: ранены двое гражданских
Фото: Depositphotos

24 августа от обстрелов российских захватчиков пострадали поселок Малая Даниловка и город Дергачи Харьковской области.

Мала Данилівка, Дергачі Харківської області

– В День Независимости Украины враг усиливает террор мирного населения Харьковщины, – отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Так, в 31-ю годовщину независимости, которая в этом году совпала с шестью месяцами полномасштабной войны, россияне обстреляли кассетными боеприпасами Малую Даниловку в Харьковском районе.

Сейчас смотрят

Повреждены частные дома и инфраструктура.

– К сожалению, двое гражданских получили ранения. Сейчас им оказывают помощь медики. Информация уточняется, – отметил глава области.

В Дергачах 24 августа не утихает вражеская артиллерия.

24 августа на территории Харьковской области продолжается комендантский час. Людей просят по возможности находиться в укрытиях из-за высокого риска обстрелов.

Напомним, что местные жители сообщали о взрывах в Харькове утром.

Раздавались мощные взрывы и около часа ночи в Новобаварском районе.

А ориентировочно в половине первого ночи в поселке Докучаевское Харьковского района из-за обстрелов ракетами типа С-300 разрушено хозяйственное здание.

Докучаєвське Харківської області

После попадания в населенном пункте вспыхнул масштабный пожар.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 182-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка