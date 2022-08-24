РФ не прекращает террор Харьковщины: ранены двое гражданских
24 августа от обстрелов российских захватчиков пострадали поселок Малая Даниловка и город Дергачи Харьковской области.
– В День Независимости Украины враг усиливает террор мирного населения Харьковщины, – отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
Так, в 31-ю годовщину независимости, которая в этом году совпала с шестью месяцами полномасштабной войны, россияне обстреляли кассетными боеприпасами Малую Даниловку в Харьковском районе.
Повреждены частные дома и инфраструктура.
– К сожалению, двое гражданских получили ранения. Сейчас им оказывают помощь медики. Информация уточняется, – отметил глава области.
В Дергачах 24 августа не утихает вражеская артиллерия.
24 августа на территории Харьковской области продолжается комендантский час. Людей просят по возможности находиться в укрытиях из-за высокого риска обстрелов.
Напомним, что местные жители сообщали о взрывах в Харькове утром.
Раздавались мощные взрывы и около часа ночи в Новобаварском районе.
А ориентировочно в половине первого ночи в поселке Докучаевское Харьковского района из-за обстрелов ракетами типа С-300 разрушено хозяйственное здание.
После попадания в населенном пункте вспыхнул масштабный пожар.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 182-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Олег Синегубов