Август, 24 в 13:29

24 августа от обстрелов российских захватчиков пострадали поселок Малая Даниловка и город Дергачи Харьковской области.

– В День Независимости Украины враг усиливает террор мирного населения Харьковщины, – отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Так, в 31-ю годовщину независимости, которая в этом году совпала с шестью месяцами полномасштабной войны, россияне обстреляли кассетными боеприпасами Малую Даниловку в Харьковском районе.

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Повреждены частные дома и инфраструктура.

– К сожалению, двое гражданских получили ранения. Сейчас им оказывают помощь медики. Информация уточняется, – отметил глава области.

В Дергачах 24 августа не утихает вражеская артиллерия.

24 августа на территории Харьковской области продолжается комендантский час. Людей просят по возможности находиться в укрытиях из-за высокого риска обстрелов.

Напомним, что местные жители сообщали о взрывах в Харькове утром.

Раздавались мощные взрывы и около часа ночи в Новобаварском районе.

А ориентировочно в половине первого ночи в поселке Докучаевское Харьковского района из-за обстрелов ракетами типа С-300 разрушено хозяйственное здание.

После попадания в населенном пункте вспыхнул масштабный пожар.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 182-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов