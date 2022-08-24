РФ не припиняє терор Харківщини: поранені двоє цивільних

Серпень, 24 в 13:29

24 серпня від обстрілів російських загарбників постраждали селище Мала Данилівка та місто Дергачі Харківської області.

– У День Незалежності України ворог посилює терор мирного населення Харківщини, – наголошує керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Так, у 31-шу річницю незалежності, яка цьогоріч співпала з шістьма місяцями повномасштабної війни, росіяни обстріляли касетними боєприпасами Малу Данилівку в Харківському районі.

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Пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру.

– На жаль, двоє цивільних зазнали поранення. Зараз їм надають допомогу медики. Інформація уточнюється, – зазначив очільник області.

У Дергачах 24 серпня не вщухає ворожа артилерія.

24 серпня на території Харківської області триває комендантська година. Людей просять за можливості перебувати в укриттях через високий ризик обстрілів.

Нагадаємо, що місцеві жителі повідомляли про вибухи в Харкові вранці.

Лунали потужні вибухи й близько першої ночі в Новобаварському районі.

А орієнтовно о пів на першу ночі в селищі Докучаєвське Харківського району через обстріл ракетами типу С-300 зруйновано господарчу будівлю.

Після влучання в населеному пункті спалахнула масштабна пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 182-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олег Синєгубов