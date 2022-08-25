Украинцам нужно готовиться к затяжной войне с Россией — Данилов

Август, 24 в 22:00

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинцам нужно готовиться к затяжной войне с Россией.

– Будет очень сложно, легко не будет. И если кто-то считает, что мы уже прошли какой-то рубикон и дальше будет как по маслу, такого не будет, к сожалению. Мы будем иметь большую войну с этой страной и нам нужно будет приложить много усилий, чтобы победа была за нами, – подчеркнул он.

По его мнению, только полная нейтрализация агрессии РФ будет означать победу в этой войне.

– Нам нужно одержать такую ​​победу, которая перечеркнет возможности Российской Федерации повторять все эти вещи. Нам нужна такая победа, которая сломает позвоночник той твари, которая сидит на территории Российской Федерации, постоянно посягает на чужие территории. Если мы этого сейчас не сделаем, это будет просто отложенная война, – считает Данилов.

Источник: Радио Свобода