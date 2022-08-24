Зараз йде війна за нашу незалежність і майбутнє України – Кличко

Серпень, 24 в 14:13

Під час війни, яку розв’язала РФ проти України, ми всі зрозуміли справжнє значення слова “незалежність”, заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

– Давайте будемо відвертими – раніше ми не розуміли по-справжньому, що означає слово “незалежність”. Навіть були різні жарти. Зараз я переконаний у тому, що кожен українець може чітко сформулювати його значення. Незалежність – це можливість для кожного вирішувати долю держави, – наголосив він.

На його думку, кожен громадянин України також має розуміти, чому почалася ця війна.

– Це сталося тому, що ми, українці, вирішили, що хочемо стати частиною європейської родини, жити за стандартами ЄС, де є права людини, свобода слова та ключові демократичні цінності. Але цього не хоче Москва. Проте ми були в Радянському Союзі й не хочемо туди повертатися. Тому зараз йде війна за нашу незалежність і майбутнє, – пояснив очільник столиці.

Київ був і залишається метою агресора, але зараз столиця краще підготовлена, ніж на початку повномасштабного вторгнення, переконаний він.

Зараз дивляться

– Україна після цих випробувань буде більш згуртованою і незалежною, а територільну цілісність ми відновимо спільними зусиллями, – підсумував Кличко.