Август, 25 в 23:06

Россия за один день смогла поставить Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 25 августа.

Он начал с обращения не только к украинцам, но и к европейцам. Президент напомнил, что сегодня впервые в истории остановилась Запорожская АЭС, когда сработала аварийная защита энергоблоков после обстрела со стороны РФ и повреждения последней рабочей линии отдачи мощности станции в энергосистему Украины.

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– Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. Россия поставила Украину и всех европейцев в ситуацию в шаге от радиационной катастрофы, — объяснил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что оккупированные районы Юга Украины уже находятся в состоянии гуманитарной катастрофы.

— Вдобавок ко всему злу, которое туда принесли оккупанты, произошло отключение электричества, воды, канализации. Россия принесла на нашу землю деградацию, которую здесь никогда не видели. Это все было просто невозможно до оккупации. Но в этом и смысл и гордость современного российского государства: оно умеет только одно – делать возможным наихудшее, — сказал он.

Президент заверил всех украинцев, что власти Украины будут делать все, чтобы не допустить аварийного сценария.

– Но это зависит не только от нашего государства. Ключевое – нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти из территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас. Ибо каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – это риск глобальной радиационной катастрофы, – пояснил президент.

Владимир Зеленский добавил, что Украина будет делать все, чтобы мир знал каждую деталь ситуации на Запорожской АЭС.

– Сегодня говорил об этом подробно с президентом Соединенных Штатов Байденом. Благодарен ему за понимание и полную поддержку необходимости вернуть станцию ​​под надлежащий контроль и немедленно обеспечить доступ МАГАТЭ. Это можно сделать за считанные дни, пока оккупанты не довели ситуацию до необратимой точки. И легче сделать это сейчас, чем потом, если ветер начнет разносить по Европе радиационное загрязнение, — сказал украинский лидер.

Президент также назвал разговор с Джо Байденом “очень конструктивным, положительным, достаточно длительным и результативным”.

— Мы успели обсудить все вопросы, имеющие жизненно важное значение для защиты Украины и свободы. Я поблагодарил господина президента и весь народ Соединенных Штатов за оборонную помощь и за ощутимое лидерство в макрофинансовой поддержке нашего государства, — добавил Владимир Зеленский.

Кроме того, украинский лидер напомнил, что только вчера президент Байден согласовал пакет в размере $6 млрд, из которых три пойдут на оборонную помощь, а еще три — на финансовую помощь через систему Всемирного банка.

– И особенно я поблагодарил за включение противовоздушной обороны в этот пакет. Мы действительно можем сделать так, что российский ракетный террор будет преодолен, когда Украина получит противовоздушные системы NASAMS, — добавил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что в течение 25 августа провел встречу с прибывшим с визитом в Украину министром иностранных дел Италии.

— Поблагодарил итальянский народ, президента Италии и лично премьер-министра Италии Драги за принципиальность в защите объединенной Европы. Господин Драги стал одним из европейских лидеров, чья решительность и личная нравственность позволили в критический момент усилить Европу, защитить нормальную жизнь на нашем континенте, — сказал он.

Владимир Зеленский сказал, что также смог обсудить с итальянским дипломатом расширение сотрудничества между нашими государствами и опыт Италии в усилении безопасности, в том числе энергетической.

— Кстати, из-за российского газового шантажа цены на газ в Европе в эти сутки уже превысили уровень $3 300 за тысячу кубометров. И эта российская антиевропейская политика носит действительно разрушительный характер, но в стратегической перспективе – для самой России. Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как Россия, – пояснил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас ситуация очень опасная, очень острая.

– Но большинство европейских стран подошли к энергетической проблематике очень ответственно и делают все, чтобы адаптироваться, чтобы защититься. Если кто-то там в России думает, что этой зимой поставит на колени Европу в целом или Украину, или другие отдельные страны, то это провальный расчет. Я считаю, что Европа достаточно прочна, чтобы исправить ошибки прошлого, чтобы стать независимой от российской энергосистемы, от российских энергоносителей и чтобы не уступать шантажу энергетических террористов из Газпрома, — сказал он.

Президент добавил, что Украина тесно координирует действия с партнерами и в этих вопросах – в вопросах энергетики.

— Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон, а он действительно будет самым сложным в нашей истории, — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер заявил, что сейчас наше государство в таких обстоятельствах, когда уже понятно, что враг не достигнет своих целей, но нужно время, еще нужны усилия, чтобы российский расчет сломался, чтобы Россия проиграла и в этом.

— Мы должны выдержать это время и приложить все необходимые усилия вместе с партнерами. Так будет. Будем давить на террористов по всем фронтам – на передовой, на политическом фронте, в экономических вопросах, в информационной сфере, — сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что за каждый обстрел украинских территорий оккупанту будет дан ответ.