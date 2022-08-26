Август, 25 в 22:44

Россия продолжает использовать ядерный шантаж в полномасштабной войне против Украины. И ключевым средством этого шантажа стала оккупированная Запорожская атомная электростанция (АЭС).

Как отмечают эксперты, потенциальная угроза аварии на ЗАЭС, которая является крупнейшей в Европе атомной станцией, может в десять раз превзойти масштабы катастрофы на Чернобыльской АЭС. Несмотря на это, в четверг, 25 августа, российские войска спровоцировали первое в истории отключение ЗАЭС от энергосети Украины.

Что сегодня происходит вокруг Запорожской АЭС – далее в материале.

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Обесточение юга Украины

Как известно, Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища, возле города Энергодар (Запорожская область). Станция имеет шесть атомных энергоблоков (мощность каждого – 1 млн кВт), а также хранилище отработанного ядерного топлива.

И город, и АЭС с начала марта оккупированы путинскими войсками.

Сегодня днем мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил об обесточивании города из-за обстрелов РФ.

– Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы! Сегодня в результате вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды, – подчеркнул он.

Впоследствии Орлов уточнил, что работники коммунальных предприятий и ЗАЭС начали возобновлять электроснабжение в Энергодаре и планируют завершить этот процесс в ближайшее время.

По состоянию на 14.30 радиационный фон в Энергодаре соответствовал норме (10,4 микрорентгена в час). Орлов призвал жителей оккупированного города не употреблять без рекомендаций препарат йодид калия.

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, в свою очередь, проинформировал, что оккупанты “жгут лес” неподалеку от яхт-клуба в Энергодаре и пытаются создать панические настроения среди местных жителей на обеих берегах Каховского водохранилища.

От обесточивания пострадал не только Энергодар, но и большинство населенных пунктов на временно захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей.

Так, в Бердянском городском совете сообщили, что большая часть оккупированных территорий региона остались без света и воды (речь, в частности, о Мелитопольском и Бердянском районах). Причина – оккупанты повредили линии электропередач во время обстрела Энергодара.

– Вероятной причиной обесточивания юга Украины (почти всех оккупированных городов) называют вражеский обстрел Энергодара, результатом которого стал масштабный пожар вокруг города и повреждение линий электропередач, — подчеркнули в горсовете.

В то же время, первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что без энергоснабжения, а следовательно и без центрального водоснабжения и связи, осталась также Херсонская область.

Между тем, американский телеканал CNN обнародовал спутниковые снимки, сделанные 24 августа компанией Planet Labs и Европейским космическим агентством, на которых виден огонь и дым вблизи Запорожской АЭС.

Первое в истории отключение ЗАЭС

По данным компании Энергоатом, в последнее время на Запорожской АЭС работали всего два энергоблока из шести. До недавнего времени их было три, однако 5 августа во время очередной атаки российских войск на ЗАЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, и он был отключен.

По состоянию на утро 25 августа АЭС продолжала работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, утечки водорода и распыления радиоактивных веществ из-за постоянных обстрелов оккупантов, в том числе из РСЗО (реактивных систем залпового огня).

А днем появилась информация, что после обстрела Энергодара Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключилась от сети Украины.

Так, из-за преступных действий войск РФ возникли пожары на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с ЗАЭС. В связи с этим 25 августа дважды отключалась четвертая (и последняя) линия связи атомной станции с украинской энергосистемой (ПЛ-750 кВ ЗАЭС – Днепровская). Три других были ранее повреждены во время обстрелов оккупантов.

– Вследствие этого два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, действия захватчиков повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети – впервые в истории станции, — подчеркнули в Энергоатоме.

Электропитание станции из энергосистемы Украины обеспечивала линия связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Специалисты начали работу над подключением одного из энергоблоков.

Пока что замечаний к работе автоматики и систем безопасности на АЭС нет.

Как сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, от сети отключились энергоблоки №5 и №6 Запорожской АЭС. На энергоблоках сработала аварийная защита.

Вечером 25 августа в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что на ЗАЭС возобновлено соединение с энергосистемой Украины, но все 6 энергоблоков остаются отключенными.

– Украина заявила, что сегодня ЗАЭС как минимум дважды теряла подключение к линии электропередачи, но сейчас соединение восстановлено. ЗАЭС по-прежнему соединена с линией 330 кВ, исходящей от близлежащей теплоэлектростанции, которая может обеспечивать резервное электроснабжение. Все 6 энергоблоков по-прежнему отключены от сети, — рассказали в агентстве.

#Ukraine said that during the day, #ZNPP at least twice lost connection to the power line but is currently up again. ZNPP remains connected to a 330kV line from the nearby thermal power facility that can provide back-up electricity. All 6 units remain disconnected from the grid. — IAEA — International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 25, 2022

В Энергоатоме уточнений на этот счет пока не публиковали.

План РФ по отключению станции и чем это грозит

Как рассказал в интервью британскому изданию The Guardian руководитель Энергоатома Петр Котин, Россия уже разработала детальный план отключения Запорожской АЭС от энергосети Украины. И это может спровоцировать катастрофические последствия – выход из строя систем охлаждения ядерного топлива в активных зонах реакторных установок, а также отработанного топлива в бассейнах выдержки.

– Предпосылкой этого плана было серьезное повреждение всех линий, соединяющих Запорожскую АЭС с украинской системой, — подчеркнул Котин.

Он уточнил, что российские войска совершают обстрелы в районе ЗАЭС, чтобы повредить последнюю линию, соединяющую станцию с энергосистемой Украины.

Котин отметил, что электроснабжение станции уже находится в критическом состоянии, поскольку из четырех основных линий, соединяющих ее с украинской сетью, работает только одна. Кроме того, вышли из строя две из трех резервных линий, соединяющих АЭС с электростанцией (ТЭС).

По словам Котина, план РФ повысит риск катастрофического сбоя, поскольку атомная станция будет зависеть только от дизель-генераторов для охлаждения реакторов. А если генераторы выйдут из строя, уже через 90 минут температура в реакторах повысится до опасных уровней.

– Во время этого отключения станция не будет подключена к источнику питания, что является причиной опасности. Если не обеспечить охлаждение в течение полутора часов, то у вас уже будет плавление, – объяснил Котин.

Об этих же рисках предупредили и в Госинспекции ядерного регулирования Украины. Там подчеркнули, что остановка всех энергоблоков ЗАЭС и потеря всех источников электропитания может спровоцировать развитие ситуации по “фукусимскому сценарию”. Речь идет об аварии на японской АЭС Фукусима-1, произошедшей в 2011 году после землетрясения и цунами.

Так, атомная станция должна иметь постоянное электропитание, в частности, чтобы была возможность охлаждать ядерное топливо в реакторах. В противном случае системы охлаждения выйдут из строя, и это запустит процесс плавления ядерного топлива. Как результат – может произойти утечка радиации в окружающую среду.

Военная техника РФ вблизи реакторов

Помимо обстрелов, угрозу ядерной безопасности на Запорожской АЭС создает военная техника РФ.

В частности, разведка Великобритании обнародовала спутниковый снимок ЗАЭС, на котором обозначила местонахождение техники РФ. В разведке подчеркивают, что российские войска сохраняют усиленное военное присутствие на станции. Оккупанты, в частности, разместили бронетранспортеры в 60 м от реактора №5.

1/5 In early March, Russian ground forces assaulted and seized Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (ZNPP). pic.twitter.com/TA6Ics2VkR — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 25, 2022

В то же время издание The Guardian иллюстрировало интервью Петра Котина спутниковым снимком, сделанным американской компанией Maxar Technologies. На фото отмечено, что российская техника размещена в турбинных залах двух действующих реакторов, а также под эстакадой.

Котин со ссылкой на источники уточнил, что в одном машинном зале находится 14 единиц техники, а в другом – не менее шести. По его словам, подобная ситуация создает высокую пожарную опасность.

– При пожаре в машинном зале даже не будет возможности его потушить или ликвидировать последствия. Пожарные бригады не смогут туда попасть, поскольку все въезды заблокированы грузовиками, которые там плотно “упакованы”, — заявил руководитель Энергоатома.

Он уточнил, что в такой ситуации пламя может распространиться на реакторы и спровоцировать мировую ядерную катастрофу.

Ранее в сети публиковали видео, на котором зафиксирована военная техника РФ в машинном зале энергоблока ЗАЭС. В Энергоатоме на днях сообщали, что на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники РФ.

Продолжение террора на станции

Оккупанты не прекращают издеваться над персоналом Запорожской АЭС. По данным Петра Котина, были задержаны более 200 человек.

В то же время украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец проинформировал, что РФ прибегает к “уголовному преследованию” работников Запорожской атомной станции. Есть информация, что оккупационные войска задержали двух сотрудников ЗАЭС за якобы сотрудничество с Вооруженными силами Украины.

– Также в Росгвардии озвучили, что с марта таких “нарушителей” было 26 человек. Задержанные обвиняются в том, что они передают информацию о передвижении и расположении российской военной техники по территории ЗАЭС… Оккупанты задерживают, пытают и убивают работников ЗАЭС. Это не только военное преступление в отношении мирного населения, но и нарушение принципов ядерной безопасности, одним из которых является именно сохранение целостности команды, отвечающей за объект, — подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что после захвата ЗАЭС российскими войсками персонал станции фактически стал их заложником. Лубинец подтверждает, что рашисты похитили десятки сотрудников, и дальнейшая их судьба часто неизвестна.

Кроме того, известно об убийстве не менее трех работников ЗАЭС:

• аквалангиста Андрея Гончарука, который после жестокого избиения оккупантами впал в кому и умер;

• мастера цеха Максима Марко, погибшего от обстрелов РФ 14 августа;

• слесаря цеха тепловой автоматики Владислава Митина, скончавшегося 23 августа от ранений.

Российские провокации на ЗАЭС: чем это грозит Украине и миру

Как рассказала Фактам ICTV глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, в шести реакторах ЗАЭС и хранилище ядерного топлива хранится до 18 тыс. топливных сборок. Это в десять раз больше, чем было на Чернобыльской АЭС.

Так что и гипотетические последствия аварии на ЗАЭС будут значительно хуже:

Например, площадь зоны отчуждения вокруг атомной станции составит около 30 тыс. кв. км (это почти в 10 раз больше, чем в Чернобыле).

А площадь потенциально загрязненных территорий может составить 2 млн кв. км (после Чернобыльской катастрофы было 200 тыс. кв. км).

Практически вся территория Запорожской области станет непригодной для проживания.

Радиационное поражение могут получить около 1 млн человек, а число погибших – в десятки раз превысить количество жертв аварии на ЧАЭС.

Произойдет загрязнение водоемов и почвы из-за значительного выброса радиоактивного цезия-137. Пострадают Днепр, Черное и Азовское моря.

Могут пострадать как страны Восточной Европы, так и приграничные области РФ (Белгородская, Ростовская, Курская), а также временно оккупированный Крым.

Зона распространения радиоактивного загрязнения зависит от атмосферной циркуляции воздушных масс на тот момент и осадков. То есть, пострадает не только Украина: в зависимости от погодных условий радиоактивное облако может отнести на территорию Европы, РФ или Беларуси.

Что говорят в мире

Мировое сообщество в последние дни и недели призывает к созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. В частности, об этом заявил 18 августа во время визита в Украину генсек ООН Антониу Гутерреш. Он отметил, что любое потенциальное повреждение Запорожской АЭС будет “самоубийством”.

На днях безопасность ядерных объектов в Украине обсудили премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они подчеркнули, что необходимо обеспечить безопасность ядерных установок, в частности на ЗАЭС, и выступили за скорейший визит представителей МАГАТЭ на станцию.

Кроме того, послы Большой семерки (G7) высказались за немедленное прекращение военных действий, вывод российских солдат и техники с Запорожской АЭС и Энергодара. То есть, за возвращение Украине полного контроля над станцией.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета безопасности ООН в формате онлайн и призвал наблюдателей МАГАТЭ поскорее взять под контроль ситуацию на Запорожской АЭС.

– РФ поставила мир на грань радиационной катастрофы. Это факт, что российские военные превратили территорию крупнейшей в Европе АЭС – Запорожской – в зону боевых действий. Теперь Европа и соседние регионы столкнулись с угрозой радиационного загрязнения, – заявил Зеленский.

Позиция МАГАТЭ: когда ожидать миссию

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) уверяют в готовности отправить экстренную миссию на ЗАЭС уже в ближайшие дни. Это произойдет при условии, если переговоры о такой поездке будут иметь успех.

Миссию, вероятно, возглавит гендиректор агентства Рафаэль Гросси. В комментарии французским СМИ он подтвердил, что его команда может вскоре отправиться на АЭС.

На вопрос журналистов, увенчались ли успехом переговоры по получению доступа к станции, Гросси заверил, что МАГАТЭ “очень близко к этому”. Он добавил, что этот процесс “чрезвычайно сложен”, и выразил надежду, что миссия состоится в течение “дней”.

– Нам нужно туда поехать, нам нужно стабилизировать ситуацию, нам нужно в ближайшее время обеспечить присутствие МАГАТЭ, – подчеркнул Гросси.

В то же время, он считает, что демилитаризация Запорожской АЭС не входит в повестку дня МАГАТЭ, а якобы должна решаться “на политических переговорах”.

Руководитель Энергоатома Петр Котин проинформировал во время интервью The Guardian, что миссия МАГАТЭ может прибыть на станцию в течение одной-двух недель.

– Есть прогресс в переговорах… И я видел некоторые планы, которые они должны реализовать в конце месяца, – заявил Котин.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в комментарии западным СМИ, что представители МАГАТЭ могут посетить станцию уже в ближайшие дни – не позже начала сентября.

В ООН же уточнили, что готовы поддержать любую миссию МАГАТЭ, которая будет следовать на Запорожскую АЭС через Киев. То есть представители агентства по атомной энергии должны прибыть на ЗАЭС с неоккупированных территорий Украины, а не наоборот.

– Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее. Любая последующая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению. Секретариат ООН готов поддержать любую миссию из Киева (через подконтрольную украинским властям территорию, — Ред.) на ЗАЭС, — подчеркнул генсек ООН Антониу Гутерреш.

I remain gravely concerned about the situation in and around the Nuclear Power Plant in Zaporizhzhia. Any further escalation of the situation could lead to self-destruction. The @UN Secretariat is ready to support any @iaeaorg mission from Kyiv to the Plant. — António Guterres (@antonioguterres) August 25, 2022

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что представители МАГАТЭ хотят посетить Запорожскую атомную станцию до 5 сентября. Подготовка к такой миссии продолжается.

В делегацию могут войти представители органов охраны и безопасности, а также должностные лица, ответственные за учет ядерных материалов на объекте. По данным источников издания, в МАГАТЭ сначала хотели убедиться, что с Запорожской АЭС за полгода оккупации не исчезли запасы обогащенного урана. Теперь же, похоже, полномочия миссии расширят.

Как отмечает Bloomberg, привлечение экспертов по безопасности позволит МАГАТЭ осуществить оценку последствий обстрелов ЗАЭС. А выводы экспертов могут быть использованы для привлечения виновных к ответственности.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду, 24 августа, встретился в Стамбуле (Турция) с представителями Росатома, которые сейчас вместе с войсками РФ контролируют захваченную станцию. Темой разговора стало согласование гарантий безопасности для миссии.

Important technical discussions today in Istanbul on @IAEAorg‘s imminent mission to #Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/3DmEx9PAA0 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 24, 2022

Самый сложный момент – это прекращение огня и безопасное проведение представителей МАГАТЭ через зону боевых действий.

Ожидается, что делегация агентства должна отправиться из Киева, после чего заехать на оккупированную РФ территорию города Энергодар и ЗАЭС.

Источник: Энергоатом, Госинспекция ядерного регулирования Украины, Дмитрий Лубинец, Юрий Соболевский, Бердянский городской совет

Фото: Maxar Technologies/ The Guardian, CNN/Planet Labs