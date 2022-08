Россия продолжает использовать ядерный шантаж в полномасштабной войне против Украины. И ключевым средством этого шантажа стала оккупированная Запорожская атомная электростанция (АЭС).

Как отмечают эксперты, потенциальная угроза аварии на ЗАЭС, которая является крупнейшей в Европе атомной станцией, может в десять раз превзойти масштабы катастрофы на Чернобыльской АЭС. Несмотря на это, в четверг, 25 августа, российские войска спровоцировали первое в истории отключение ЗАЭС от энергосети Украины.

Что сегодня происходит вокруг Запорожской АЭС – далее в материале.

Как известно, Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища, возле города Энергодар (Запорожская область). Станция имеет шесть атомных энергоблоков (мощность каждого – 1 млн кВт), а также хранилище отработанного ядерного топлива.

И город, и АЭС с начала марта оккупированы путинскими войсками.

Сегодня днем мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил об обесточивании города из-за обстрелов РФ.

Впоследствии Орлов уточнил, что работники коммунальных предприятий и ЗАЭС начали возобновлять электроснабжение в Энергодаре и планируют завершить этот процесс в ближайшее время.

По состоянию на 14.30 радиационный фон в Энергодаре соответствовал норме (10,4 микрорентгена в час). Орлов призвал жителей оккупированного города не употреблять без рекомендаций препарат йодид калия.

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, в свою очередь, проинформировал, что оккупанты “жгут лес” неподалеку от яхт-клуба в Энергодаре и пытаются создать панические настроения среди местных жителей на обеих берегах Каховского водохранилища.

От обесточивания пострадал не только Энергодар, но и большинство населенных пунктов на временно захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей.

Так, в Бердянском городском совете сообщили, что большая часть оккупированных территорий региона остались без света и воды (речь, в частности, о Мелитопольском и Бердянском районах). Причина – оккупанты повредили линии электропередач во время обстрела Энергодара.

В то же время, первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что без энергоснабжения, а следовательно и без центрального водоснабжения и связи, осталась также Херсонская область.

Между тем, американский телеканал CNN обнародовал спутниковые снимки, сделанные 24 августа компанией Planet Labs и Европейским космическим агентством, на которых виден огонь и дым вблизи Запорожской АЭС.

По данным компании Энергоатом, в последнее время на Запорожской АЭС работали всего два энергоблока из шести. До недавнего времени их было три, однако 5 августа во время очередной атаки российских войск на ЗАЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, и он был отключен.

По состоянию на утро 25 августа АЭС продолжала работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, утечки водорода и распыления радиоактивных веществ из-за постоянных обстрелов оккупантов, в том числе из РСЗО (реактивных систем залпового огня).

А днем появилась информация, что после обстрела Энергодара Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключилась от сети Украины.

Так, из-за преступных действий войск РФ возникли пожары на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с ЗАЭС. В связи с этим 25 августа дважды отключалась четвертая (и последняя) линия связи атомной станции с украинской энергосистемой (ПЛ-750 кВ ЗАЭС – Днепровская). Три других были ранее повреждены во время обстрелов оккупантов.

Электропитание станции из энергосистемы Украины обеспечивала линия связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Специалисты начали работу над подключением одного из энергоблоков.

Пока что замечаний к работе автоматики и систем безопасности на АЭС нет.

Как сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, от сети отключились энергоблоки №5 и №6 Запорожской АЭС. На энергоблоках сработала аварийная защита.

Вечером 25 августа в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что на ЗАЭС возобновлено соединение с энергосистемой Украины, но все 6 энергоблоков остаются отключенными.

#Ukraine said that during the day, #ZNPP at least twice lost connection to the power line but is currently up again. ZNPP remains connected to a 330kV line from the nearby thermal power facility that can provide back-up electricity. All 6 units remain disconnected from the grid.

В Энергоатоме уточнений на этот счет пока не публиковали.

Как рассказал в интервью британскому изданию The Guardian руководитель Энергоатома Петр Котин, Россия уже разработала детальный план отключения Запорожской АЭС от энергосети Украины. И это может спровоцировать катастрофические последствия – выход из строя систем охлаждения ядерного топлива в активных зонах реакторных установок, а также отработанного топлива в бассейнах выдержки.

Он уточнил, что российские войска совершают обстрелы в районе ЗАЭС, чтобы повредить последнюю линию, соединяющую станцию с энергосистемой Украины.

Котин отметил, что электроснабжение станции уже находится в критическом состоянии, поскольку из четырех основных линий, соединяющих ее с украинской сетью, работает только одна. Кроме того, вышли из строя две из трех резервных линий, соединяющих АЭС с электростанцией (ТЭС).

По словам Котина, план РФ повысит риск катастрофического сбоя, поскольку атомная станция будет зависеть только от дизель-генераторов для охлаждения реакторов. А если генераторы выйдут из строя, уже через 90 минут температура в реакторах повысится до опасных уровней.

Об этих же рисках предупредили и в Госинспекции ядерного регулирования Украины. Там подчеркнули, что остановка всех энергоблоков ЗАЭС и потеря всех источников электропитания может спровоцировать развитие ситуации по “фукусимскому сценарию”. Речь идет об аварии на японской АЭС Фукусима-1, произошедшей в 2011 году после землетрясения и цунами.

Так, атомная станция должна иметь постоянное электропитание, в частности, чтобы была возможность охлаждать ядерное топливо в реакторах. В противном случае системы охлаждения выйдут из строя, и это запустит процесс плавления ядерного топлива. Как результат – может произойти утечка радиации в окружающую среду.

Помимо обстрелов, угрозу ядерной безопасности на Запорожской АЭС создает военная техника РФ.

В частности, разведка Великобритании обнародовала спутниковый снимок ЗАЭС, на котором обозначила местонахождение техники РФ. В разведке подчеркивают, что российские войска сохраняют усиленное военное присутствие на станции. Оккупанты, в частности, разместили бронетранспортеры в 60 м от реактора №5.

В то же время издание The Guardian иллюстрировало интервью Петра Котина спутниковым снимком, сделанным американской компанией Maxar Technologies. На фото отмечено, что российская техника размещена в турбинных залах двух действующих реакторов, а также под эстакадой.

Котин со ссылкой на источники уточнил, что в одном машинном зале находится 14 единиц техники, а в другом – не менее шести. По его словам, подобная ситуация создает высокую пожарную опасность.

Он уточнил, что в такой ситуации пламя может распространиться на реакторы и спровоцировать мировую ядерную катастрофу.

Ранее в сети публиковали видео, на котором зафиксирована военная техника РФ в машинном зале энергоблока ЗАЭС. В Энергоатоме на днях сообщали, что на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники РФ.

Оккупанты не прекращают издеваться над персоналом Запорожской АЭС. По данным Петра Котина, были задержаны более 200 человек.

В то же время украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец проинформировал, что РФ прибегает к “уголовному преследованию” работников Запорожской атомной станции. Есть информация, что оккупационные войска задержали двух сотрудников ЗАЭС за якобы сотрудничество с Вооруженными силами Украины.

Омбудсмен напомнил, что после захвата ЗАЭС российскими войсками персонал станции фактически стал их заложником. Лубинец подтверждает, что рашисты похитили десятки сотрудников, и дальнейшая их судьба часто неизвестна.

Кроме того, известно об убийстве не менее трех работников ЗАЭС:

• аквалангиста Андрея Гончарука, который после жестокого избиения оккупантами впал в кому и умер;

• мастера цеха Максима Марко, погибшего от обстрелов РФ 14 августа;

• слесаря цеха тепловой автоматики Владислава Митина, скончавшегося 23 августа от ранений.

Как рассказала Фактам ICTV глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, в шести реакторах ЗАЭС и хранилище ядерного топлива хранится до 18 тыс. топливных сборок. Это в десять раз больше, чем было на Чернобыльской АЭС.

Так что и гипотетические последствия аварии на ЗАЭС будут значительно хуже:

Зона распространения радиоактивного загрязнения зависит от атмосферной циркуляции воздушных масс на тот момент и осадков. То есть, пострадает не только Украина: в зависимости от погодных условий радиоактивное облако может отнести на территорию Европы, РФ или Беларуси.

Мировое сообщество в последние дни и недели призывает к созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. В частности, об этом заявил 18 августа во время визита в Украину генсек ООН Антониу Гутерреш. Он отметил, что любое потенциальное повреждение Запорожской АЭС будет “самоубийством”.

На днях безопасность ядерных объектов в Украине обсудили премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они подчеркнули, что необходимо обеспечить безопасность ядерных установок, в частности на ЗАЭС, и выступили за скорейший визит представителей МАГАТЭ на станцию.

Кроме того, послы Большой семерки (G7) высказались за немедленное прекращение военных действий, вывод российских солдат и техники с Запорожской АЭС и Энергодара. То есть, за возвращение Украине полного контроля над станцией.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета безопасности ООН в формате онлайн и призвал наблюдателей МАГАТЭ поскорее взять под контроль ситуацию на Запорожской АЭС.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) уверяют в готовности отправить экстренную миссию на ЗАЭС уже в ближайшие дни. Это произойдет при условии, если переговоры о такой поездке будут иметь успех.

Миссию, вероятно, возглавит гендиректор агентства Рафаэль Гросси. В комментарии французским СМИ он подтвердил, что его команда может вскоре отправиться на АЭС.

На вопрос журналистов, увенчались ли успехом переговоры по получению доступа к станции, Гросси заверил, что МАГАТЭ “очень близко к этому”. Он добавил, что этот процесс “чрезвычайно сложен”, и выразил надежду, что миссия состоится в течение “дней”.

В то же время, он считает, что демилитаризация Запорожской АЭС не входит в повестку дня МАГАТЭ, а якобы должна решаться “на политических переговорах”.

Руководитель Энергоатома Петр Котин проинформировал во время интервью The Guardian, что миссия МАГАТЭ может прибыть на станцию в течение одной-двух недель.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в комментарии западным СМИ, что представители МАГАТЭ могут посетить станцию уже в ближайшие дни – не позже начала сентября.

В ООН же уточнили, что готовы поддержать любую миссию МАГАТЭ, которая будет следовать на Запорожскую АЭС через Киев. То есть представители агентства по атомной энергии должны прибыть на ЗАЭС с неоккупированных территорий Украины, а не наоборот.

I remain gravely concerned about the situation in and around the Nuclear Power Plant in Zaporizhzhia.

Any further escalation of the situation could lead to self-destruction.

The @UN Secretariat is ready to support any @iaeaorg mission from Kyiv to the Plant.

— António Guterres (@antonioguterres) August 25, 2022