Серпень, 25 в 23:06

Росія за один день змогла поставити Україну та усіх європейців за крок до радіаційної катастрофи.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 25 серпня.

Він почав зі звернення не лише до українців, але й до європейців. Президент нагадав, що сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька АЕС, коли спрацював аварійний захист енергоблоків після обстрілу з боку РФ та пошкодження останньої робочої лінії віддачі потужності станції в енергосистему України.

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– Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика й наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. Росія поставила Україну та всіх європейців у ситуацію за крок від радіаційної катастрофи, – пояснив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що окуповані райони Півдня України вже перебувають у стані гуманітарної катастрофи.

– На додачу до всього зла, яке туди принесли окупанти, відбулося відключення електрики, води, каналізації. Росія принесла на нашу землю деградацію, якої тут ніколи не бачили. Це все було просто неможливим до окупації. Але в цьому й сенс і гордість сучасної російської держави: вона вміє лише одне – робити можливим найгірше, – сказав він.

Президент запевнив усіх українців, що влада України робитиме все, щоб не допустити аварійного сценарію.

– Але це залежить не тільки від нашої держави. Ключове – потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Бо кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи, – пояснив президент.

Володимир Зеленський додав, що Україна робитиме усе, щоб світ знав кожну деталь ситуації на Запорізькій АЕС.

– Сьогодні говорив про це докладно з президентом Сполучених Штатів Байденом. Вдячний йому за розуміння та повну підтримку необхідності повернути станцію під належний контроль України й негайно забезпечити доступ МАГАТЕ. Це можна зробити за лічені дні, поки окупанти не довели ситуацію до незворотної точки. І легше зробити це зараз, ніж потім, якщо вітер почне розносити Європою радіаційне забруднення, – сказав український лідер.

Президент також назвав розмову з Джо Байденом “дуже конструктивною, позитивною, доволі тривалою й результативною”.

– Ми встигли обговорити всі питання, які мають життєво важливе значення для захисту України та свободи. Я подякував пану президенту і всьому народу Сполучених Штатів за оборонну допомогу й за відчутне лідерство у макрофінансовій підтримці нашої держави, – додав Володимир Зеленський.

Крім того, український лідер нагадав, що лише вчора президент Байден погодив пакет обсягом $6 млрд, з яких три піде на оборонну допомогу, а ще три – на фінансову допомогу через систему Світового банку.

– І особливо я подякував за включення протиповітряної оборони в цей пакет. Ми справді можемо зробити так, що російський ракетний терор буде подоланий, коли Україна отримає протиповітряні системи NASAMS, – додав Володимир Зеленський.

Президент додав, що протягом 25 серпня провів зустріч з міністром закордонних справ Італії, який прибув з візитом в Україну.

– Подякував італійському народу, президенту Італії й особисто премʼєр-міністру Італії Драґі за принциповість у захисті об’єднаної Європи. Пан Драґі став одним із тих європейських лідерів, чия рішучість і особиста моральність дали змогу в критичний момент посилити Європу, захистити нормальне життя на нашому континенті, – сказав він.

Володимир Зеленський сказав, що також зміг обговорити з італійським дипломатом розширення співпраці між нашими державами й досвід Італії в посиленні безпеки, зокрема енергетичної.

– До речі, через російський газовий шантаж ціни на газ у Європі цієї доби вже перевищили рівень $3 300 за тисячу кубометрів. І ця російська антиєвропейська політика має справді руйнівний характер, але в стратегічній перспективі – для самої Росії. Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи, як Росія, – пояснив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз ситуація дуже небезпечна, дуже гостра.

– Але більшість європейських країн підійшли до енергетичної проблематики дуже відповідально і роблять усе, щоб адаптуватись, щоб захиститись. Якщо хтось там в Росії думає, що цієї зими поставить на коліна Європу в цілому чи Україну, чи інші окремі країни, то це провальний розрахунок. Я вважаю, що Європа достатньо міцна, щоб виправити помилки минулого, щоб стати незалежною від російської енергосистеми, від російських енергоносіїв і щоб не поступатись шантажу енергетичних терористів з Газпрому, – сказав він.

Президент додав, що Україна тісно координує дії з партнерами і в цих питаннях – в питаннях енергетики.

– Уряд України, наші державні компанії роблять все, щоб ми були готові пройти цей зимовий сезон, а він дійсно буде найскладнішим у нашій історії, – сказав Володимир Зеленський.

Український лідер заявив, що зараз наша держава в таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб Росія програла і в цьому.

– Ми маємо витримати цей час і зробити всі необхідні зусилля разом з партнерами. І так буде. Будемо тиснути на терористів по всіх фронтах – на передовій, на політичному фронті, в економічних питаннях, в інформаційній сфері, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що за кожен обстріл українських територій окупанту буде дана відповідь.