Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Херсонской области утром в районе Антоновского моста прогремели взрывы

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
В Херсонской области утром в районе Антоновского моста прогремели взрывы
Фото: Depositphotos

В Херсонской области в районе Антоновского моста утром прогремели взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільне Херсон и местные жители.

Сейчас смотрят

По их данным, в 5.00 в районе моста в оккупированном россиянами Херсоне были слышны звуки взрывов, а затем начался пожар.

— Пока в той стороне что-то горит, — отметили корреспонденты Суспільного.

Кроме того, в сети появились видео с места происшествия. На кадрах слышны звуки взрывов, но локации не видно.

Отметим, что в настоящее время официальных сообщений об очередных ударах по Антоновскому мосту от ВСУ пока нет.

Читайте
Зафиксировано два прилета: РФ атаковала ракетами Киевскую область

Напомним, что 22 августа ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту. Очевидцы сообщали о 8-10 прилетах по переправе через Днепр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 183-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка