Август, 25 в 8:28

В Херсонской области в районе Антоновского моста утром прогремели взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільне Херсон и местные жители.

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По их данным, в 5.00 в районе моста в оккупированном россиянами Херсоне были слышны звуки взрывов, а затем начался пожар.

— Пока в той стороне что-то горит, — отметили корреспонденты Суспільного.

Кроме того, в сети появились видео с места происшествия. На кадрах слышны звуки взрывов, но локации не видно.

Отметим, что в настоящее время официальных сообщений об очередных ударах по Антоновскому мосту от ВСУ пока нет.

Напомним, что 22 августа ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту. Очевидцы сообщали о 8-10 прилетах по переправе через Днепр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 183-е сутки.

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