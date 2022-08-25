В Херсонской области утром в районе Антоновского моста прогремели взрывы
В Херсонской области в районе Антоновского моста утром прогремели взрывы.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільне Херсон и местные жители.
По их данным, в 5.00 в районе моста в оккупированном россиянами Херсоне были слышны звуки взрывов, а затем начался пожар.
— Пока в той стороне что-то горит, — отметили корреспонденты Суспільного.
Кроме того, в сети появились видео с места происшествия. На кадрах слышны звуки взрывов, но локации не видно.
Отметим, что в настоящее время официальных сообщений об очередных ударах по Антоновскому мосту от ВСУ пока нет.
Напомним, что 22 августа ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту. Очевидцы сообщали о 8-10 прилетах по переправе через Днепр.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 183-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.