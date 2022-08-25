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Факти / Україна

На Херсонщині зранку в районі Антонівського мосту прогриміли вибухи

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
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На Херсонщині зранку в районі Антонівського мосту прогриміли вибухи
Фото: Depositphotos

На Херсонщині у районі Антонівського мосту зранку прогриміли вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільне Херсон та місцеві жителі.

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За їхніми даними, о 5.00 в районі мосту в окупованому росіянами Херсоні було чутно звуки вибухів, а згодом почалася пожежа.

– Наразі в тому боці щось горить, – зазначили кореспонденти Суспільного.

Крім того, у мережі з’явилися відео з місця події. На кадрах чути звуки вибухів, але локацію не видно.

Зазначимо, що наразі офіційних повідомлень про чергові удари по Антонівському мосту від ЗСУ поки що немає.

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Нагадаємо, що 22 серпня ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту. Очевидці повідомляли про 8-10 прильотів у переправу через Дніпро.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 183-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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