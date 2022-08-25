Серпень, 25 в 8:28

На Херсонщині у районі Антонівського мосту зранку прогриміли вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільне Херсон та місцеві жителі.

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За їхніми даними, о 5.00 в районі мосту в окупованому росіянами Херсоні було чутно звуки вибухів, а згодом почалася пожежа.

– Наразі в тому боці щось горить, – зазначили кореспонденти Суспільного.

Крім того, у мережі з’явилися відео з місця події. На кадрах чути звуки вибухів, але локацію не видно.

Зазначимо, що наразі офіційних повідомлень про чергові удари по Антонівському мосту від ЗСУ поки що немає.

Нагадаємо, що 22 серпня ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту. Очевидці повідомляли про 8-10 прильотів у переправу через Дніпро.

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