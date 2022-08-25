Серпень, 25 в 15:58

На Європу чекає важка осінь. На тлі стрімкого зростання цін на енергоносії, війни РФ проти України та напруженості навколо Тайваню, ЄС не матиме перепочинку.

Таку думку висловила старша наукова співробітниця європейського Центру Карнегі, головна редакторка блогу Стратегічна Європа Джуді Демпсі.

Вона пояснила, що війна Росії проти України триває. Наразі не передбачається, що вона швидко закінчиться або дипломатія відіграє будь-яку роль.

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Кількість жертв, як і кількість внутрішньо переміщених осіб, зростає. Усе це відбувається на кордонах ЄС. Крім того, Джуді Демпсі нагадала, що триває енергетична криза. Росія продовжує скорочувати своє постачання газу до Європи.

Вона пояснила, що мета Кремля — використовувати енергоносії як геополітичну та політичну зброю. Адже зі зростанням цін на енергоносії зростатиме і тиск на уряди європейських країн, щоб пом’якшити витрати для споживачів.

– Вплив цих цін ще не спричинив відчутних негативних політичних наслідків. Саме на такий вплив сподівається Володимир Путін. В енергетичній кризі Кремль може звинуватити санкції ЄС проти РФ. Досі блок був єдиним у своїй політиці санкцій. Зростання цін на енергоносії може це змінити, – припускає Демпсі.

Вона звернула увагу на політичну кризу, що розгортається в Італії. Демпсі наголосила, що небезпека того, що владу в Римі захопить вкрай правий і дружній Росії уряд, має турбувати лідерів ЄС.

– Путіну потрібен розкол у важливій країні ЄС. Рим може бути легкою здобиччю. Європейські уряди не применшують, як вплив високих цін на енергоносії у поєднанні з інфляцією вплине на громадську думку в Італії та інших країнах, не кажучи вже про тендітність економік єврозони, – говорить вона.

Демпсі звертає увагу й на те, що ЄС дещо змінив свою політику щодо Пекіна. Але, на її думку, блоку потрібна стійка стратегія для Китаю та всього регіону.

Адже те, що відбувається в Південно-Китайському морі, впливає не лише на торгові шляхи, які життєво важливі для багатьох економік і для торгівельних зв’язків Європи з Тайванем. На карту поставлено безпеку та стабільність у цій частині Азії.

Джуді Демпсі констатує, що очікування кризи безпеки чи військової кризи — не варіант для європейців. Тому потрібно, щоб ЄС, США, Канада, а також Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія та інші країни регіону виробили спільну політику щодо Китаю – стратегічну, а не реактивну.

На її думку, полеміка та брязкання зброєю з боку США та Китаю послабить Захід, і Європа опиниться у стратегічно скрутному становищі.

Джерело: Сarnegie Europe